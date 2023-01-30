Не вміють вчасно зупинитися: назвали 3 знаки зодіаку, які не можуть без алкоголю

Ті, хто народився під знаками Близнюків, Терезів та Риб, часто не можуть встояти перед алкоголем та легко п'яніють. Ці знаки легко можуть назвати себе пияками та наробити проблем собі на голову.

За цими знаками зодіаку треба пильно слідкувати та не дозволяти перепивати – їхні походеньки можуть накликати біду не тільки на них, але і на їхнє оточення, пише 24 Канал.

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Близнюки

Експериментатори-Близнюки обожнюють знаходити для себе нові алкогольні напої – і чим вищий градус, тим цікавіше Близнюкам. Захоплення цього знаку зодіаку різними коктейлями та дивакуватими поєднаннями може сильно вдарити по гаманцю Близнюків – ті, хто народився під цим знаком, не шкодують грошей ні на свої, ні на чужі бажання.

Напідпитку Близнюки постійно шукають собі любовних пригод та нових знайомств – представники цього знаку зодіаку щиро знаходять любов на все життя у першому стрічному, про що шкодують вже наступного ранку.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, можуть у будь-який день піти пити – Терези легко можуть забути про справи та відволіктися на алкогольні посиденьки. Терези обожнюють гулянки та дуже цінують свою компанію – представники цього знаку зодіаку ставлять друзів вище за кар'єру, родину та коханих, що може призвести до суперечок та сварок.

Терези – доволі мінливий знак зодіаку, тому, коли вони достатньо багато вип'ють, можна очікувати сліз та історій про розбите серце. До Терезів у такому стані варто ставитися обережно – цей непередбачуваний знак зодіаку може викинути коників.

Гороскоп для Терезів

Риби

Риби дуже важко переносять алкогольне сп'яніння, тому за їхніми розвагами варто пильно дивитися, щоб не втрапити в халепу. Риби, які п'яніють буквально після першої чарки, можуть накликати біду на своїх товаришів.

Зазвичай добрі та неконфліктні Риби під силою алкогольного сп'яніння можуть бути дуже агресивними та непередбачуваними – якщо їм щось не сподобається, вони зможуть напряму про це заявити та провокувати конфлікт.

Гороскоп для Риб