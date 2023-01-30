За этими знаками зодиака нужно внимательно следить и не разрешать перепивать – их похождения могут навлечь беду не только на них, но и на их окружение, пишет 24 Канал.

Читайте также Никогда не прощают обид: наиболее мстительные знаки зодиака

Близнецы

Экспериментаторы-Близнецы обожают находить для себя новые алкогольные напитки – и чем выше градус, тем интереснее Близнецам. Увлечение этого знака зодиака разными коктейлями и странными сочетаниями может сильно ударить по кошельку Близнецов – родившиеся под этим знаком не жалеют денег ни на свои, ни на чужие желания.

Выпившие Близнецы постоянно ищут себе любовных приключений и новых знакомств – представители этого знака зодиака искренне находят любовь на всю жизнь в первом встречном, о чем жалеют уже на следующее утро.

Гороскоп для Близнецов

Весы

Те, кто родился под этим знаком зодиака, могут в любой день пойти пить – Весы могут забыть о делах и отвлечься на алкогольные посиделки. Весы обожают гулянья и очень ценят свою компанию – представители этого знака зодиака ставят друзей выше карьеры, семьи и любимых, что может привести к спорам и ссорам.

Весы довольно изменчивый знак зодиака, поэтому, когда они достаточно много выпьют, можно ожидать слез и историй о разбитом сердце. К Весам в таком состоянии следует относиться осторожно – этот непредсказуемый знак зодиака может выбросить кузнечиков.

Гороскоп для Весов

Рыбы

Рыбы очень тяжело переносят алкогольное опьянение, поэтому за их развлечениями следует пристально смотреть, чтобы не попасть в передрягу. Рыбы, которые пьянеют буквально после первой рюмки, могут навлечь беду на своих товарищей.

Обычно хорошие и неконфликтные Рыбы под силой алкогольного опьянения могут быть очень агрессивными и непредсказуемыми – если им что-нибудь не понравится, они смогут напрямую об этом заявить и провоцировать конфликт.

Гороскоп для рыб