За цими знаками зодіаку треба пильно слідкувати та не дозволяти перепивати – їхні походеньки можуть накликати біду не тільки на них, але і на їхнє оточення, пише 24 Канал.

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Близнюки

Експериментатори-Близнюки обожнюють знаходити для себе нові алкогольні напої – і чим вищий градус, тим цікавіше Близнюкам. Захоплення цього знаку зодіаку різними коктейлями та дивакуватими поєднаннями може сильно вдарити по гаманцю Близнюків – ті, хто народився під цим знаком, не шкодують грошей ні на свої, ні на чужі бажання.

Напідпитку Близнюки постійно шукають собі любовних пригод та нових знайомств – представники цього знаку зодіаку щиро знаходять любов на все життя у першому стрічному, про що шкодують вже наступного ранку.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, можуть у будь-який день піти пити – Терези легко можуть забути про справи та відволіктися на алкогольні посиденьки. Терези обожнюють гулянки та дуже цінують свою компанію – представники цього знаку зодіаку ставлять друзів вище за кар'єру, родину та коханих, що може призвести до суперечок та сварок.

Терези – доволі мінливий знак зодіаку, тому, коли вони достатньо багато вип'ють, можна очікувати сліз та історій про розбите серце. До Терезів у такому стані варто ставитися обережно – цей непередбачуваний знак зодіаку може викинути коників.

Гороскоп для Терезів

Риби

Риби дуже важко переносять алкогольне сп'яніння, тому за їхніми розвагами варто пильно дивитися, щоб не втрапити в халепу. Риби, які п'яніють буквально після першої чарки, можуть накликати біду на своїх товаришів.

Зазвичай добрі та неконфліктні Риби під силою алкогольного сп'яніння можуть бути дуже агресивними та непередбачуваними – якщо їм щось не сподобається, вони зможуть напряму про це заявити та провокувати конфлікт.

Гороскоп для Риб