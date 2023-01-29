Представники цих знаків зодіаку можуть довго чекати ідеального моменту, щоб помститися кривднику, пише 24 Канал.

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Телець

Стримані та зазвичай спокійні Тельці знають, що помста – страва, яку подають холодною. Представники цього знаку зодіаку можуть чекати роками, проте реалізують вивірений та добре обдуманий план помсти.

Особливо Тельці не терплять, коли ображають їхніх близьких та рідних – ті, хто народився під цим знаком зодіаку не будуть вступати в пряму конфронтацію, проте нізащо не відмовляться від того, щоб кривдники отримали по заслугах.

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Стрілець

Запальні Стрільці не звикли до образ, на які немає відповіді – цей знак зодіаку може майстерно спланувати вишукану помсту, яка втішить Стрільців та зможе підняти їхній авторитет в очах інших.

Стрільці дають знати кривдникові, що образа не забута, а за неприємні ситуації потрібно відповідати – представники цього знаку зодіаку важко переживають конфлікти, тому часто повністю віддаються плануванню красивої помсти.

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Водолій

Зазвичай дружні та приємні Водолії можуть ховати в серці серйозну образу, на яку вони нібито не звернули увагу. Коли Водолії мстяться, вони зазвичай не використовують силу – усі неприємності своєму кривдникові вони приносять словами.

Маніпулятори-Водолії в невинній розмові можуть змусити свого недоброзичливця перепрошувати, визнаючи свою провину, а згодом продовжити говорити, ніби нічого не сталося. Водолії швидко беруть ситуацію у свої руки та мстяться максимально швидко і без жалкувань.

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