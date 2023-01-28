Для Левів, Стрільців та Терезів починається біла смуга, яка допоможе віднайти свою любов та покращити нинішні відносини, пише 24 Канал.

Читайте також Для них починається біла смуга в житті: яким 3 знакам зодіаку пощастить у лютому

Леви

Представники цього знаку зодіаку в лютому можуть використати свою харизму та чарівність на всі сто – в останній місяць зими одинокі Леви зможуть зацікавити не одного потенційного партнера. Проте їм не варто влаштовувати інтриги та створювати скандали – Левам треба дослухатися до свого серця та обрати, з якою людиною вони хотіли б бути.

Леви, які вже мають пару, зможуть покращити довіру та підтримку в парі – найкращим варіантом для цього знаку зодіаку буде проведення якісного часу разом – це зміцнить відносини та допоможе уникнути конфліктів.

Гороскоп на лютий для Левів

Терези

Одинокі Терези зможуть цього місяця познайомитися з новою та цікавою людиною, яка може змінити їхнє життя на краще – Терези зможуть почати спілкування, почавши нове хобі чи відвідавши музей.

Терези, які мають кохану людину, мають бути уважними та чуйними – ваша друга половинка може потребувати вашої підтримки. Чим більше уваги Терези приділятимуть уваги своєму обранцю – тим більше довіри та любові буде присутньо в парі.

Гороскоп на лютий для Терезів

Стрільці

На Стрільців у лютому чекають нові враження – останній місяць зими буде багатий на закоханості та любовні інтрижки. Милі та харизматичні Стрільці зможуть завоювати багато сердець.

Ті, хто має пару, зможуть поїхати у романтичну подорож та значно просунути відносини. Для Стрільців лютий буде сприятливим часом для узаконення відносин.

Гороскоп на лютий для Стрільців