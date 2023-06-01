Значення імені Назарій: кого з відомих людей так назвали

Назарій – популярне чоловіче ім'я в Україні, яке має красиве звучання та легко запам'ятовується. Ми розповімо про походження імені, відомих людей, які носять це ім'я та Дні Ангела Назарія.

Переважно ім'я Назарій мають впевнені в собі, цілеспрямовані чоловіки, які ще з дитинства проявляють характер. Якщо він має свою думку на щось, його практично нереально у чомусь переконати. 24 Канал підкаже, що означає це ім'я, які відомі люди його носять та коли Дні ангела Назарія.

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Значення імені Назарій

Назарій – ім'я єврейського походження. З івриту ім'я воно перекладається, як "присвятив себе Богу" або "дав обітницю Богу".

За іншою версією, Назарій походить від латинського імені Nazarius, що означає "той, хто родом з Назарету" або "назаретянин".

З азербайджанської та турецької мови Назарій має переклад "пильний погляд" або "далекоглядний".

Відомі люди

Назарій Яремчук – український естрадний співак. Велику славу співак здобув завдяки виконанню пісень "Стожари", "Червона рута", "Гай, зелений гай", "Я піду в далекі гори", "Водограй". Народний та заслужений артист УРСР. У 2021 році отримав звання "Герой України" посмертно.



Назарій Яремчук / Фото Слух Медіа

Назар Задніпровський – український актор театру та кіно. З 1997 року грає у Національному драматичному театрі імені Івана Франка у Києві. У 2012 році став ведучим шоу "Добрий вечір" на 1+1. Мав провідні ролі у стрічках "Останній москаль", "Великі Вуйки", "Слуга народу", "Великі почуття", "Останній з магикян". Заслужений та Народний артист України.



Назар Задніпровський / Фото Glamurchik

Назар Грабар – український танцівник, модель та блогер. Був учасником шоу "Танцюють всі". Знімався у кліпах "Время и стекло". Танцював у шоубалеті Світлани Лободи. Брат Назара звукорежисер Ілля Грабар загинув під Бахмутом наприкінці 2022 року.



Назар Грабар / Фото Антикор

Назар Хассан – український хіп-хоп виконавець. У 2019 році, Хас став першим україномовним репером, який зібрав стадіонний концерт. Того ж року став ведучим шоу Хеппі Ранок на Хіт FM. У 2021 році був ведучим програми "Мисливці за дивами" на каналі "Україна".



Назар Хассан / Фото Винниківський вісник

Назар Савко – львівський співак і композитор. Робить аранжування для багатьох співаків, зокрема, Наталці Карпі та Andriana. У 2000 році створив студію "Джерело", де працює й досі. Був фіналістом вокального шоу "Голос країни".



Назар Савко / Фото Ua Music

Коли Дні ангела Назарія

Днів ангела у році Назар має багато, адже це християнське ім'я, що означає "присвячений Богу". Назарій святкує свої іменини 10 травня, 12 червня, 17 червня, 28 липня, 27 жовтня, 18 листопада, 9 грудня.