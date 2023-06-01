Преимущественно имя Назария имеют уверенные в себе, целеустремленные мужчины, еще с детства проявляющие характер. Если он имеет свое мнение на что-то, его практически невозможно в чем-то убедить. 24 Канал подскажет, что значит это имя, какие известные люди его носят и когда Дни ангела Назария.

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Значение имени Назарий

Назарий – имя еврейского происхождения. С иврита имя оно переводится, как "посвятил себя Богу" или "дал обет Богу".

По другой версии, Назарий происходит от латинского имени Nazarius, что означает "тот, кто родом из Назарета" или "назаретянин".

С азербайджанского и турецкого языка Назарий имеет перевод "пристальный взгляд" или "дальновидный".

Знаменитые люди

Назарий Яремчук – украинский эстрадный певец. Большую славу певец снискал благодаря исполнению песен "Стожары", "Красная рута", "Гай, зеленая роща", "Я пойду в дальние горы", "Водограй". Народный и заслуженный артист УССР. В 2021 году получил звание "Герой Украины" посмертно.



Назарий Яремчук / Фото Слух Медиа

Назар Заднепровский – украинский актер театра и кино. С 1997 года играет в Национальном драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве. В 2012 году стал ведущим шоу "Добрый вечер" на 1+1. Имел ведущие роли в лентах "Последний москаль", "Великие Вуйки", "Слуга народа", "Великие чувства", "Последний из магикян". Заслуженный и народный артист Украины.



Назар Заднепровский / Фото Glamurchik

Назар Грабар – украинский танцовщик, модель и блоггер. Был участником шоу "Танцуют все". Снимался в клипах "Время и стекло". Танцевал в шоу балете Светланы Лободы. Брат Назара звукорежиссер Илья Грабарь погиб под Бахмутом в конце 2022 года.



Назар Грабар / Фото Антикор

Назар Хассан – украинский хип-хоп исполнитель. В 2019 году Хас стал первым украиноязычным рэпером, собравшим стадионный концерт. В том же году стал ведущим шоу Хэппи Утро на Хит FM. В 2021 году был ведущим программы "Охотники за чудесами" на канале "Украина".



Назар Хассан / Фото Винниковский вестник

Назар Савко – львовский певец и композитор. Делает аранжировку для многих певцов, в частности, Наталии Карпи и Andriana. В 2000 году создал студию "Источник", где работает до сих пор. Был финалистом вокального шоу "Голос країни".



Назар Савко / Фото Ua Music

Когда Дни ангела Назария

Дней ангела в году Назар имеет много, ведь это христианское имя, что означает "посвящённый Богу". Назарий празднует свои именины 10 мая, 12 июня, 17 июня, 28 июля, 27 октября, 18 ноября, 9 декабря.