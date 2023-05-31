Кількість імен у світі складно порахувати, а обрати потрібно одне. Хочеться, щоб дитина, коли виросте, була задоволена цим ім'ям та не мала намірів його змінити. 24 Канал розповість, які зараз імена популярні для хлопчиків в Україні.

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Імена для хлопчиків 2023

Артем – чоловіче ім'я, яке перекладається з грецької як "непошкоджений", "з бездоганним здоров'ям". У грецькій міфології Артеміда була богинею мисливства та місяця. Тож кажуть, що Артем походить від грецького "Artemisios" або "Artemios", що означає "присвячений Артеміді".

У єврейській традиції Михайло або Михаїл перекладається як "подібний Богу" або "рівний Богу". У Біблії архангел Михаїл є одним з найважливіших ангелів та символізує силу й захист. Від близькосхідних євреїв ім'я поширилось на Давню Грецію, а вже потім його почали використовувати в Європі.

З івриту ім'я Назар перекладається як "людина, яка присвятила себе Богу" або "дала обітницю Богу ". Також є арабська версія походження імені, де Назар означає "погляд", "далекоглядний", "має пильний погляд".

Ім'я Євген походить від грецького слова Eugenios, що означає "благородний", "добропорядний" або "щиросердечний". Ім'я стало поширеним і в інших культурах через вплив грецької культури й християнської церкви: серед римлян, а також українців, поляків та інших слов'янських народів.

Максим – походить від латинського слова "maximus", що означає "найбільший", "найвищий" або "найвеличніший". Воно є популярним і в католицькій церкві, оскільки Максим Григорій Святогорець був визнаний святим.

Владислав має слов'янське походження та походить від коренів "влада" і "слава". "Влада" означає "правління" або "володіння", а "слава" – "відомість". Тобто, "Владислав" тлумачать як "той, хто має владу та славу" або "той, хто є славним правителем".