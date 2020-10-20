Тіна Кароль, Оля Полякова, Алла Мазур: найвпливовіші жінки українського шоу-бізнесу
Журнал "Фокус" 15 рік поспіль назвав "100 найвпливовіших жінок України". До рейтингу ввійшли й зірки українського шоу-бізнесу, які мають найбільший вплив на розвиток культури та масмедіа. Серед них співачки, балерина, акторки, продюсерка, реперка і телеведучі
Експерти в галузі політики, економіки, соціальної сфери і культури створили рейтинг "100 найвпливовіших жінок України" за версією журналу "Фокус". Претенденток вони оцінювали за п'ятьма критеріями: здатність самостійно приймати ключові для країни і певної сфери рішення, вплив на громадську думку, бізнес-вплив, родинні зв'язки і особиста популярність. Серед них чимало представниць шоу-бізнесу.
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Найвпливовіші жінки українського шоу-бізнесу
Алла Мазур
55-річна телеведуча, яка бореться з раком, з представниць шоу-бізнесу опинилась в рейтингу найвище – на 36 місці.
Оксана Соколова
Журналістка, телепродюсерка, телеведуча каналу ICTV – 37 сходинка.
Оксана Соколова / Фото з відкритих джерел
Соня Кошкіна
Журналістка, співвласниця і шеф-редакторка інтернет-видання "Лівий берег" – 38 позиція в рейтингу.
Соня Кошкіна / Фото з відкритих джерел
Севгіль Мусаєва
Журналістка та головна редакторка онлайн-видання "Українська правда" – 39 місце.
Севгіль Мусаєва / Фото з соцмереж
Alyona Alyona
29-річна реперка здобула 42 місце в рейтингу "100 найвпливовіших жінок України", обійшовши колег по сцені, які давно серед зірок першого ешелону українського шоу-бізнесу.
Тіна Кароль
Співачка, яка цього року святкує 15-річчя кар'єри в шоу-бізнесі отримала 48 позицію.
Наталя Влащенко
Креативний продюсер і ведуча телеканалу "Україна 24" – 52-місце.
Ірина Данилевська
Засновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week – 64 сходинка.
Наталія Мосейчук
Журналістка, телеведуча програми "ТСН" – 71 позиція.
Наталія Мосейчук / Фото з соцмереж
Яніна Соколова
Журналістка та ведуча програми "Рандеву" на "5 каналі", а також ютуб-проєктів "Вечер с Яниной Соколовой" та "Соромно!" – 72 місце.
Наталія Ворожбит
Драматургиня, режисерка, сценаристка – 74 позиція. До її робіт належать фільми "Погані дороги", "Дике поле", "Кіборги".
Наталія Ворожбит / Фото з відкритих джерел
Наталія Седлецька
Журналіст, автор і ведуча програми "Схеми: корупція в деталях" – 75 місце.
Наталія Седлецька / Фото з соцмереж
Лідія Таран
Ведуча телеканалу "1+1" – 78 сходинка.
Анна Безлюдна
Медіа-менеджерка, телепродюсерка та керівник компанії Inter Media Group – 86 місце.
Анна Безлюдна / Фото з відкритих джерел
Ірина Горова
Продюсерка, співзасновниця і гендиректорка MOZGI GROUP – 90 сходинка рейтингу.
Катерина Осадча
Журналістка і телеведуча програми "Світське життя" – 93 позиція.
Олена Кравець
Продюсерка і зірка "Кварталу 95" та "Жіночого кварталу" – 95 місце.
Ірма Вітовська-Ванца
Акторка театру та кіно, продюсерка – 96 позиція.
Катерина Кухар
Прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Шевченка, нова директорка Київського державного хореографічного училища – 97 місце.
Оля Полякова
Співачка, акторка і блогерка – 98 місце.
Юлія Саніна
Фронтвумен і композиторка гурту The Hardkiss – 99 сходинка.