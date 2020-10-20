Журнал "Фокус" 15 рік поспіль назвав "100 найвпливовіших жінок України". До рейтингу ввійшли й зірки українського шоу-бізнесу, які мають найбільший вплив на розвиток культури та масмедіа. Серед них співачки, балерина, акторки, продюсерка, реперка і телеведучі

Експерти в галузі політики, економіки, соціальної сфери і культури створили рейтинг "100 найвпливовіших жінок України" за версією журналу "Фокус". Претенденток вони оцінювали за п'ятьма критеріями: здатність самостійно приймати ключові для країни і певної сфери рішення, вплив на громадську думку, бізнес-вплив, родинні зв'язки і особиста популярність. Серед них чимало представниць шоу-бізнесу.

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Найвпливовіші жінки українського шоу-бізнесу

Алла Мазур

55-річна телеведуча, яка бореться з раком, з представниць шоу-бізнесу опинилась в рейтингу найвище – на 36 місці.

Оксана Соколова

Журналістка, телепродюсерка, телеведуча каналу ICTV – 37 сходинка.



Оксана Соколова / Фото з відкритих джерел

Соня Кошкіна