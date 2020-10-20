Журнал "Фокус" 15 год подряд назвал "100 самых влиятельных женщин Украины". В рейтинг вошли и звезды украинского шоу-бизнеса, которые оказывают наибольшее влияние на развитие культуры и масс-медиа. Среди них певицы, балерина, актрисы, продюсер, рэперша и телеведущие.

Эксперты в области политики, экономики, социальной сферы и культуры создали рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала "Фокус". Претенденток они оценивали по пяти критериям: способность самостоятельно принимать ключевые для страны и определенной сферы решения, влияние на общественное мнение, бизнес-влияние, родственные связи и личная популярность. Среди них немало представительниц шоу-бизнеса.

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Самые влиятельные женщины украинского шоу-бизнеса

Алла Мазур

55-летняя телеведущая, которая борется с раком, из представительниц шоу-бизнеса оказалась в рейтинге выше всех – на 36 месте.

Оксана Соколова

Журналистка, телепродюсер, телеведущая канала ICTV – 37 ступенька.



Оксана Соколова / Фото из открытых источников

Соня Кошкина