Тина Кароль, Оля Полякова, Алла Мазур: самые влиятельные женщины украинского шоу-бизнеса
Журнал "Фокус" 15 год подряд назвал "100 самых влиятельных женщин Украины". В рейтинг вошли и звезды украинского шоу-бизнеса, которые оказывают наибольшее влияние на развитие культуры и масс-медиа. Среди них певицы, балерина, актрисы, продюсер, рэперша и телеведущие.
Эксперты в области политики, экономики, социальной сферы и культуры создали рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала "Фокус". Претенденток они оценивали по пяти критериям: способность самостоятельно принимать ключевые для страны и определенной сферы решения, влияние на общественное мнение, бизнес-влияние, родственные связи и личная популярность. Среди них немало представительниц шоу-бизнеса.
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Самые влиятельные женщины украинского шоу-бизнеса
Алла Мазур
55-летняя телеведущая, которая борется с раком, из представительниц шоу-бизнеса оказалась в рейтинге выше всех – на 36 месте.
Оксана Соколова
Журналистка, телепродюсер, телеведущая канала ICTV – 37 ступенька.
Оксана Соколова / Фото из открытых источников
Соня Кошкина
Журналистка, совладелица и шеф-редактор интернет-издания "Левый берег" – 38 позиция в рейтинге.
Соня Кошкина / Фото из открытых источников
Севгиль Мусаева
Журналистка и главный редактор онлайн-издания "Украинская правда" - 39 место.
Севгиль Мусаева / Фото из соцсетей
Alyona Alyona
29-летняя рэперша получила 42 место в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины", обойдя коллег по сцене, которые давно среди звезд первого эшелона украинского шоу-бизнеса.
Тина Кароль
Певица, которая в этом году празднует 15-летие карьеры в шоу-бизнесе, получила 48 позицию.
Наталья Влащенко
Креативный продюсер и ведущая телеканала "Украина 24" – 52-место.
Ирина Данилевская
Основательница и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week – 64 ступенька.
Наталья Мосейчук
Журналистка, телеведущая программы "ТСН" – 71 позиция.
Наталья Мосейчук / Фото из соцсетей
Янина Соколова
Журналистка и ведущая программы "Рандеву" на "5 канале", а также ютуб-проектов "Вечер с Яниной Соколовой" и "Соромно!" – 72 место.
Наталья Ворожбит
Драматург, режиссер, сценаристка – 74 позиция. К ее работам принадлежат фильмы "Плохие дороги", "Дикое поле", "Киборги".
Наталья Ворожбит / Фото из открытых источников
Наталья Седлецкая
Журналист, автор и ведущая программы "Схемы: коррупция в деталях" – 75 место.
Наталья Седлецкая / Фото из соцсетей
Лидия Таран
Ведущая телеканала "1+1" – 78 ступенька.
Анна Безлюдная
Медиа-менеджер, телепродюсер и руководительница компании Inter Media Group – 86 место.
Анна Безлюдная / Фото из открытых источников
Ирина Горовая
Продюсер, соучредительница и гендиректор MOZGI GROUP – 90 строчка рейтинга.
Екатерина Осадчая
Журналистка и телеведущая программы "Светская жизнь" – 93 позиция.
Елена Кравец
Продюсер и звезда "Квартала 95" и "Женского квартала" – 95 место.
Ирма Витовская-Ванца
Актриса театра и кино, продюсер – 96 строчка.
Екатерина Кухар
Прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко, новая директор Киевского государственного хореографического училища – 97 место.
Оля Полякова
Певица, актриса и блогер – 98 место.
Юлия Санина
Фронтвумен и композитор группы The Hardkiss – 99 строчка.