24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає про найпопулярніші прізвища, які прийшли від наших предків. Читайте більше – у нашому матеріалі.

Які найпопулярніші прізвища в Україні?

Мельник

Беззаперечний лідер серед українських прізвищ. Станом на грудень 2025 року його мають 107 878 громадян по всій країні. Представників цього родового імені можна зустріти в будь-якому куточку України, але найбільша їх концентрація спостерігається на Київщині, а також на Вінниччині та Львівщині.

Шевченко

Це прізвище посідає почесне друге місце, зовсім трохи поступаючись лідеру. В Україні зареєстровано 106 340 носіїв цього родового імені. Здебільшого Шевченки мешкають у центральних та східних регіонах, зокрема на Київщині, Дніпропетровщині та Харківщині.

Коваленко

У трійці лідерів опинилося прізвище, яке походить від ковальського ремесла, зазначає мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища". Його власниками є 88 632 українці. Географія поширення цього родового імені охоплює всі області, але найбільше Коваленків проживає на Дніпропетровщині, Київщині та Харківщині.

Бондаренко

Четверту сходинку рейтингу популярності займають Бондаренки. Цим прізвищем володіють 88 133 особи. Статистика розселення схожа з попередньою групою, адже переважна більшість носіїв мешкає на сході та в центрі країни – у Харківській, Дніпропетровській та Київській областях.

Бойко

Замикає п'ятірку найпоширеніших прізвищ України родове ім'я Бойко. Наразі воно записане в паспортах 83 195 громадян. Згідно з даними, найбільше представників цього прізвища можна зустріти на Київщині, Дніпропетровщині та Харківщині.

Найпопулярніші прізвища в Україні / Фото Freepik

Які ще прізвища вважаються поширеними в Україні?