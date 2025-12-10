Про те, які сучасні українські прізвища вказують на те, що у вашому роду був харизматичний спокусник – пише 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

Цікаво Походить від давньої професії: яке прізвище популярне в Україні та світі

Які українські прізвища колись належали спокусникам?

Кохан

У сучасному світі відомо про 5102 носії прізвища Кохан. Переважна більшість його власників мешкає на Львівщині та Київщині. До речі, таке родове ім'я згадується у козацьких реєстрах за 1756 і 1649 роки. Також прізвище належало представникам старшини Гетьманщини, київського міщанства та шляхти Речі Посполитої, як зазначає генеалогічне товариство "Рідні".

Любимов

В Україні налічується 333 власники такого прізвища. Здебільшого вони живуть на Київщині та Донеччині. Що цікаво, прізвище Любимов згадується у реєстрах серед православного духовенства та київського міщанства.

Жеребець

Представники прізвища Жеребець нерідко отримували багато уваги від протилежної статі. Нині відомо про 321 носія цього родового імені. Носії такого прізвища переважно живуть на Київщині. До речі, це родове ім'я також згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік.

Бабій

У давнину наші предки називали бабіями тих, хто постійно залицявся та навіть мав кілька романів одночасно. В Україні наразі перебуває 15 403 власників цього прізвища. Вони здебільшого живуть на Заході України. Це прізвище займає 155 місце серед найпопулярніших в Україні.

Бабійчук

Цим прізвищем можуть похизуватися 2889 українців. Переважна більшість носіїв такого родового імені живе на Хмельниччині, Вінниччині та Івано-Франківщині. У реєстрах прізвище Бабійчук згадується серед репресованих.

Прізвища, які належали спокусникам / Фото Freepik

Які ще українські прізвища давали ловеласам?