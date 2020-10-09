У прагненні зробити ідеальну картинку режисери часто допускають кіноляпи. Особливо це стосується зображенню жінок у фільмах та серіалах, які у кадрі здаються аж занадто бездоганними.

Журналісти 24 каналу підібрали 10 найпопулярніших кіноляпів, які доводять до сміху любительок кіно. І все тому, що режисери не враховують, як насправді живуть сучасні жінки.

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У постапокаліптичних фільмах героїні постають привабливими та ідеальними. Однак любительки кіно заявляють: навіть якщо жінки матимуть всі засоби для догляду, вони не матимуть часу і потреби на те, щоб наносити собі макіяж чи робити зачіски. Адже перше, що турбуватиме людину в таких умовах, – виживання.



Герої фільму "Дивергент" / Фото IMDb

Також кіноманів завжди смішить кіноляп режисерів, які знімають не багатих жінок в елітних помешканнях. Так, Керрі Бредшоу із серіалу "Секс і місто" писала колонку для газети і на невелику зарплату могла купувати дорогий одяг і орендувати житло на Мангеттені. В реальному житті американка з такою роботою аж ніяк не могла б собі цього дозволити.



Керрі Бредшоу не могла б орендувати елітне житло / Фото PopSugar

Дівчата у старших класах часто мають вугрі та не носять дорогий одяг. Однак у Голлівуді їх змальовують ледь не світськими левицями, які вражають кожним виходом.



Підлітки у фільмі "Круті дівчата" / Фото Insider

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У голлівудських фільмах часто красуні біжать від небезпеки. І високі підбори їм геть не заважають втекти від переслідувача. Однак у реальному житті жінка не могла б на підборах швидко бігти.



Жінки з легкістю біжать на підборах / Фото Pinterest

Героїні фільмів та серіалів зранку мають ідеальний вигляд. Окрім цього, часто можна побачити на їхньому обличчі легкий макіяж. В реальному житті такого не буває.



Джулія Робертс у фільму "Красуня" / Фото Pinterest

Будувати кар'єру, виховувати дітей, виглядати бездоганно та не користуватись при цьому послугами няні – це у фільмах дуже легко. Та насправді жінки не можуть встигнути це все зробити у реальному житті.



Жінки не можуть встигати робити все, що показують у фільмах / Фото Daily Mirror

Героїні фільмів, коли мають якісь життєві труднощі, або поїдають морозиво, йдуть на шопінг та витрачають сотні доларів. Однак це досить стереотипно та часто не відповідає реальності, адже кожна жінка більш раціонально підходить до покупок.



Кадр з фільму "Зізнання шопоголіка" / Фото IMDb