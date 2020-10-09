В стремлении сделать идеальную картинку режиссеры часто допускают киноляпы. Особенно это касается изображения женщин в фильмах и сериалах, которые в кадре кажутся слишком безупречными.

Журналисты 24 канала подобрали 10 самых популярных киноляпов, которые доводят до смеха любительниц кино. И все потому, что режиссеры не учитывают то, как на самом деле живут современные женщины.

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В постапокалиптических фильмах героини появляются привлекательными и идеальными. Однако любительницы кино заявляют: даже если женщины будут иметь все средства для ухода, они не будут иметь времени и потребности на то, чтобы наносить себе макияж или делать прически. Ведь первое, что будет беспокоить человека в таких условиях, – выживание.

Герои фильма "Дивергент" / Фото IMDb

Также киноманов всегда смешит киноляп режиссеров, которые снимают не богатых женщин в элитных домах. Так, Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс и город" писала колонку для газеты и на небольшую зарплату могла покупать дорогую одежду и арендовать жилье на Манхэттене. В реальной жизни американка с такой работой совсем не могла бы себе этого позволить.

Кэрри Брэдшоу не могла бы арендовать элитное жилье / Фото PopSugar

Девушки в старших классах часто имеют угри и не носят дорогую одежду. Однако в Голливуде их изображают едва ли не светскими львицами, которые поражают каждым выходом.

Подростки в фильме "Крутые девчонки" / Фото Insider

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В голливудских фильмах часто красавицы бегут от опасности. И высокие каблуки им совсем не мешают уйти от преследователя. Однако в реальной жизни женщина не могла бы на каблуках быстро бежать.

Женщины с легкостью бегут на каблуках / Фото Pinterest

Героини фильмов и сериалов утром имеют идеальный вид. Кроме этого, часто можно увидеть на их лице легкий макияж. В реальной жизни такого не бывает.

Джулия Робертс в фильме "Красотка" / Фото Pinterest

Строить карьеру, воспитывать детей, выглядеть безупречно и не пользоваться при этом услугами няни – это в фильмах очень легко. Но в действительности женщины не могут успеть это все сделать в реальной жизни.

Женщины не могут успевать делать все, что показывают в фильмах / Фото Daily Mirror

Героини фильмов, когда есть какие-то жизненные трудности, или поедают мороженое, или идут на шопинг и тратят сотни долларов. Однако это достаточно стереотипно и часто не соответствует реальности, ведь каждая женщина более рационально подходит к покупкам.



Кадр из фильма "Признания шопоголика" / Фото IMDb