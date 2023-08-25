Будете здивовані: як називали дітей у королівській родині за останні 200 років
Джерело:Independent
Королівська родина є одним із символів Великої Британії з тривалою історією. Це особливий світ зі своїми манерами, поведінкою, спілкуванням. Такими ж є їхні імена.
Імена у королівській родині передаються з покоління в покоління. Тут не буває випадковостей. Такі імена наділені шармом, елегантністю та шиком. Дізнаймося, які імена найбільш вживані серед королівської родини.
Корисно Підійдуть всім: 7 коротких і милих імен для дівчаток
Найпопулярніші чоловічі імена
Мало найбільшу популярність ім'я Альберт. Саме так називали пра-пра дідуся королеви Єлизавети II принца Альберта. Після того, як королева Вікторія народилась в 1819 році, у родині монархів з'явилося 12 дітей, яких назвали Альбертом.
Герцог Альберт Йоркський / Фото United States Library of Congress's Prints and Photographs division
Другу сходинку посів Джордж: дітей з таким ім'ям було 10. Третє місце належить Чарльзу, так назвали 8 хлопчиків у родині. І четверте місце зайняв і Едвард, яких було семеро у роду.
Іншими іменами, котрі використовували королі були:
- Крістіан (5);
- Фредерік (5);
- Луї (5);
- Артур (5);
- Вільям (4);
- Генрі (4).
Найпопулярніші жіночі імена
Лідером рейтингу є ім'я Вікторія. Упродовж останніх 200 років це ймення дісталося 9 дівчаткам. Так називалась пра-пра-пра бабуся принца Гаррі королева Вікторія.
Королева Вікторія / Фото Pinterest
У королівській родині було зажаданим ім'я Марія. Там було семеро дівчаток із таким йменням. По шість разів називали дівчаток іменами Луїза та Олександра.
- Також ім'я Марія належало бабусі королеви Єлизавети – королеві Марії Текській.
Горде та поважне ім'я Єлизавета серед монархів. Адже так було звати легендарну Єлизавету II, котра правила з усіх британських монархів найдовше – 70 років. Також це ще одне ім'я принцеси Шарлотти, котра є донькою принца Вільяма та Кейт Міддлтон.
Королева Єлизавета / Фото Baron/Camera Press
Також представникам аристократії подобаються такі імена:
- Аліса (4);
- Маргарет (3);
- Шарлотта (3);
- Августа (2);
- Єлена (2).