Головний холостяк проєкту "Танці з зірками" Сергій Мельник поділився своїми враженнями від дев'ятого прямого ефіру шоу. Він зізнався, що ніжний віденський вальс став найкрасивішим танцем у його житті.

Вчорашній випуск "Танців з зірками" став одним із найяскравіших у цьому сезоні. Тепер учасники діляться своїми емоціями від "вечора тріо". Сергій Мельник також опублікував відповідний допис на особистій сторінці в інстаграмі.

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У новому випуску до пари Сергія та Аделіни приєдналася олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова, яка була учасницею одного з попередніх сезонів. Мельник зізнався, що віденський вальс у компанії цих прекрасних жінок став найкрасивішим танцем у його житті.

Переглядаючи його знов і знов, мене накривають емоції від вчорашнього стану і цього відчуття ніжності та хвилювання. Як же я чекав на вальс! Сьогодні я щасливий, бо він вийшов саме таким: достойним, благородним. Під цю музику, з цими костюмами, з візуальним оформленням, зйомкою. Звісно ж, що з Аделіною та Анною,

– написав у публікації Сергій.

Зірковий учасник подякував усім, хто був причетний до створення цього танцю, за розуміння і підтримку. Над хореографією трудилася ціла команда і вдалося на паркеті показати справжню, чуттєву історію.

Також Сергій подякував суддям за оцінки, побажання, добрі слова і похвалу. А також за критику, але доцільну, до якої він прислухається та старається виправляти. Він зізнався, що це неймовірно мотивує.

"Танці з зірками 2020" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Аделіни Делі, Сергія Мельника і Анни Різатдінової