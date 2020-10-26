Самый красивый танец в моей жизни: Сергей Мельник о девятом выпуске "Танцев со звездами"
Главный холостяк проекта "Танцы со звездами" Сергей Мельник поделился своими впечатлениями от девятого прямого эфира шоу. Он признался, что нежный венский вальс стал самым красивым танцем в его жизни.
Вчерашний выпуск "Танцев со звездами" стал одним из самых ярких в этом сезоне. Теперь участники делятся своими эмоциями от "вечера трио". Сергей Мельник также опубликовал соответствующее сообщение на личной странице в инстаграм.
К теме "Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: возвращение звезд на "вечер трио" и неожиданная болезнь Жука
В новом выпуске к паре Сергея и Аделины присоединилась олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которая была участницей одного из предыдущих сезонов. Мельник признался, что венский вальс в компании этих прекрасных женщин стал самым красивым танцем в его жизни.
Пересматривая его снова и снова, меня накрывают эмоции от вчерашнего состояния и этого ощущения нежности и волнения. Как же я ждал вальс! Сегодня я счастлив, потому что он получился именно таким: достойным, благородным. Под эту музыку, с этими костюмами, с визуальным оформлением, съемкой. Конечно же, что с Аделиной и Анной,
– написал в публикации Сергей.
Звездный участник поблагодарил всех, кто был причастен к созданию этого танца, за понимание и поддержку. Над хореографией трудилась целая команда и удалось на паркете показать настоящую, чувственную историю.
Также Сергей поблагодарил судей за оценки, пожелания, добрые слова и похвалу. А также за критику, но целесообразную, к которой он прислушивается и старается исправлять. Он признался, что это невероятно мотивирует.
"Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: смотрите онлайн-выступление Аделины Дели, Сергея Мельника и Анны Ризатдиновой