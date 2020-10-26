Главный холостяк проекта "Танцы со звездами" Сергей Мельник поделился своими впечатлениями от девятого прямого эфира шоу. Он признался, что нежный венский вальс стал самым красивым танцем в его жизни.

Вчерашний выпуск "Танцев со звездами" стал одним из самых ярких в этом сезоне. Теперь участники делятся своими эмоциями от "вечера трио". Сергей Мельник также опубликовал соответствующее сообщение на личной странице в инстаграм.

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В новом выпуске к паре Сергея и Аделины присоединилась олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которая была участницей одного из предыдущих сезонов. Мельник признался, что венский вальс в компании этих прекрасных женщин стал самым красивым танцем в его жизни.

Пересматривая его снова и снова, меня накрывают эмоции от вчерашнего состояния и этого ощущения нежности и волнения. Как же я ждал вальс! Сегодня я счастлив, потому что он получился именно таким: достойным, благородным. Под эту музыку, с этими костюмами, с визуальным оформлением, съемкой. Конечно же, что с Аделиной и Анной,

– написал в публикации Сергей.

Звездный участник поблагодарил всех, кто был причастен к созданию этого танца, за понимание и поддержку. Над хореографией трудилась целая команда и удалось на паркете показать настоящую, чувственную историю.

Также Сергей поблагодарил судей за оценки, пожелания, добрые слова и похвалу. А также за критику, но целесообразную, к которой он прислушивается и старается исправлять. Он признался, что это невероятно мотивирует.

"Танцы со звездами 2020" 9 выпуск: смотрите онлайн-выступление Аделины Дели, Сергея Мельника и Анны Ризатдиновой