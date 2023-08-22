Красиві королівські імена для хлопчиків: розгорнутий перелік
Джерело:What.com.ua
Усе, що стосується королівських родин, завжди оповите шлейфом таємничості та вишуканості. Люди із захопленням спостерігають за їхнім життям. А як стосовно королівських імен?
Імена в аристократичних династіях передаються з роду в рід. Це особлива процедура. Узагалі все, що належить королям і царям викликає цікавість та захоплення. Розгляньмо популярні імена аристократичного походження для чоловіків.
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Аристократичні чоловічі імена: перелік
- Гарольд – зовсім нетипове ім'я, яке можуть знати не всі. Англійською династією Кнютлінгів протягом 5 років правив Гарольд I. Його кликали "Заяча лапа". Упродовж 1035- 1040 років правління Гарольда не спостерігалось жодних бунтів чи масових невдоволень. Не було тоді й опозиції.
- Генріх – теж цікаве та не зовсім звичне для нас ім'я. Генріх VI був третім і останнім королем з династії Ланкастерів. Він зійшов на трон у 1431 році, коли був дитиною. У правлінні йому допомагали родичі, а саме дядько. Жінкою Генріха була Маргарита Анжуйська, через яку розгорівся громадянський конфлікт на 30 років. Маргарита винищила стару аристократію.
Генріх VI / Фото "Цей день в історії"
- Георг – ймення вкрай небанальне та не для всіх. Вперше представив Ганноверську династію у Великобританії саме Георг I у 1714 році. Він не вкладався багато у справи держави, тому владу передали Кабінету Міністрів. Подейкували, що Георг був не дуже освіченою персоною.
А ось інші красиві та елегантні чоловічі імена, які носили англійські королі:
- Реджинальд;
- Річард;
- Стефан;
- Вільям;
- Егберт;
- Едмунд;
- Едуард;
- Ендрю;
- Етельвольф;
- Етельстан;
- Яків.
У тих країнах, де правили королі, була своя мода на імена. Зокрема, у Франції популярними аристократичними іменами для чоловіків були Гуго, Іван, Карл, Луї-Філіп, Людовик, Рауль, Франциск. А ось у данському королівстві чоловічу знать називали Вінсент, Вольдемар, Крістіан, Свен, Вільям.