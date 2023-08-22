Имена в аристократических династиях передаются из рода в род. Это особая процедура. Вообще все, что принадлежит королям и царям, вызывает любопытство и восхищение. Рассмотрим популярные имена аристократического происхождения для мужчин.
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Аристократические мужские имена: список
- Гарольд – совсем нетипичное имя, которое могут знать не все. Английской династией Кнютлингов в течение 5 лет правил Гарольд I. Его звали "Заячья лапа". В течение 1035-1040 годов правления Гарольда не наблюдалось никаких бунтов или массовых недовольств. Не было тогда и оппозиции.
- Генрих – тоже интересное и не совсем привычное для нас имя. Генрих VI был третьим и последним королем из династии Ланкастеров. Он взошел на трон в 1431 году, когда был ребенком. В правлении ему помогали родственники, а именно дядя. Женщиной Генриха была Маргарита Анжуйская, из-за которой разгорелся гражданский конфликт на 30 лет. Маргарита истребила старую аристократию.
Генрих VI / Фото "Этот день в истории"
- Георг – имя крайне небанальное и не для всех. Впервые представил Ганноверскую династию в Великобритании именно Георг I в 1714 году. Он много не вкладывался в дела государства, поэтому власть передали Кабинету Министров. Говорили, что Георг был не очень образованной персоной.
А вот другие красивые и элегантные мужские имена, которые носили английские короли:
- Реджинальд;
- Ричард;
- Стефан;
- Уильям;
- Эгберт;
- Эдмунд;
- Эдуард;
- Эндрю;
- Этельвольф;
- Этельстан;
- Яков.
В тех странах, где правили короли, была своя мода на имена. В частности, во Франции популярными аристократическими именами для мужчин были Гуго, Иван, Карл, Луи-Филипп, Людовик, Рауль, Франциск. А вот в датском королевстве мужскую знать называли Винсент, Вольдемар, Кристиан, Свен, Уильям.