Імена в аристократичних династіях передаються з роду в рід. Це особлива процедура. Узагалі все, що належить королям і царям викликає цікавість та захоплення. Розгляньмо популярні імена аристократичного походження для чоловіків.

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Аристократичні чоловічі імена: перелік

Гарольд – зовсім нетипове ім'я, яке можуть знати не всі. Англійською династією Кнютлінгів протягом 5 років правив Гарольд I. Його кликали "Заяча лапа". Упродовж 1035- 1040 років правління Гарольда не спостерігалось жодних бунтів чи масових невдоволень. Не було тоді й опозиції.

– зовсім нетипове ім'я, яке можуть знати не всі. Англійською династією Кнютлінгів протягом 5 років правив Гарольд I. Його кликали "Заяча лапа". Упродовж 1035- 1040 років правління Гарольда не спостерігалось жодних бунтів чи масових невдоволень. Не було тоді й опозиції. Генріх – теж цікаве та не зовсім звичне для нас ім'я. Генріх VI був третім і останнім королем з династії Ланкастерів. Він зійшов на трон у 1431 році, коли був дитиною. У правлінні йому допомагали родичі, а саме дядько. Жінкою Генріха була Маргарита Анжуйська, через яку розгорівся громадянський конфлікт на 30 років. Маргарита винищила стару аристократію.



Генріх VI / Фото "Цей день в історії"

Георг – ймення вкрай небанальне та не для всіх. Вперше представив Ганноверську династію у Великобританії саме Георг I у 1714 році. Він не вкладався багато у справи держави, тому владу передали Кабінету Міністрів. Подейкували, що Георг був не дуже освіченою персоною.

А ось інші красиві та елегантні чоловічі імена, які носили англійські королі:

Реджинальд;

Річард;

Стефан;

Вільям;

Егберт;

Едмунд;

Едуард;

Ендрю;

Етельвольф;

Етельстан;

Яків.

У тих країнах, де правили королі, була своя мода на імена. Зокрема, у Франції популярними аристократичними іменами для чоловіків були Гуго, Іван, Карл, Луї-Філіп, Людовик, Рауль, Франциск. А ось у данському королівстві чоловічу знать називали Вінсент, Вольдемар, Крістіан, Свен, Вільям.