Вадим – ім'я, яким користуються не лише в Україні, а й у Молдові, Словенії, Болгарії, Північній Македонії. Здобуло славу завдяки простоті та гарному звучанню. Значення, походження, коли Дні ангела та характер імені – підготував 24 Канал.

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Значення та походження імені

Перший варіант походження передбачає, що ім'я є старослов'янським. До нього входить 2 частини: вадити (приваблювати) та "има, имати", тобто, "володіти", "щось мати". Загалом його трактують як "той, хто має привабливість" чи "той, що приваблює".

Друга версія – це те, що ім'я виникло від перського Бадеме. Адже у IV столітті саме таке ім'я мав християнський мученик Вадим Перський. Деякі кажуть, що Вадим могло бути зміненою формою слова "володіти" та означати – "володар".

Характер імені

Вадим змалечку проявляється дуже активно: більшість часу проводить на свіжому повітрі, разом з однолітками. Згодом починає відвідувати усі можливі секції та гуртки, адже йому все цікаво. Нерідко такий пошук призводить до того, що важко визначитись, чим займатися.

Обравши фах, приділяє йому досить багато часу, бо хоче реалізувати себе на максимум. Відчуває людей та вміє бути гнучким. Це йому допомагає просуватися по кар'єрі. Часто обирає технічні спеціальності, IT або ті сфери, де треба щось майструвати руками.

Такий самий чуйний Вадим у стосунках з друзями та дівчиною. Легко вирішує конфлікти та вміє бути мудрим. Дуже цінує свою сім'ю та турбується про неї. Якщо Вадим закохується, то це надовго.

Коли Дні ангела

Вадим святкує свої іменини за церковним православним календарем:

22 квітня – один раз у рік.

Скорочені форми імені – Вадя, Вадик, Вадечка, Вадюша, Вадимчик, Вадимка, Ваденька.