Вадим – имя, которым пользуются не только в Украине, но и в Молдове, Словении, Болгарии, Северной Македонии. Получило славу благодаря простоте и хорошему звучанию. Значение, происхождение, когда Дни ангела и характер имени – подготовил 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Первый вариант происхождения предполагает, что имя является старославянским. В него входит 2 части: вадить (привлекать) и "има, иметь", то есть, "владеть", "что-то иметь". В общем его трактуют как "имеющий привлекательность" или "привлекающий".

Вторая версия – это то, что имя возникло от персидского Бадем. Ведь в IV веке именно такое имя имел христианский мученик Вадим Персидский. Некоторые говорят, что Вадим мог быть измененной формой слова "владеть" и означать – "владыка".

Характер имени

Вадим с детства проявляется очень активно: большую часть времени проводит на свежем воздухе вместе со сверстниками. Потом начинает посещать все возможные секции и кружки, ведь ему все интересно. Нередко такой поиск приводит к тому, что трудно определиться, чем заниматься.

Выбрав профессию, уделяет ему достаточно много времени, потому что хочет реализовать себя на максимум. Чувствует людей и умеет быть гибким. Это помогает ему продвигаться по карьере. Часто выбирает технические специальности, IT или те сферы, где нужно что-то мастерить руками.

Такой же отзывчивый Вадим в отношениях с друзьями и девушкой. Легко разрешает конфликты и умеет быть мудрым. Очень ценит свою семью и заботится о ней. Если Вадим влюбляется, это надолго.

Когда Дни ангела

Вадим празднует свои именины по церковному православному календарю:

22 апреля – один раз в год.

Сокращенные формы имени – Вадя, Вадик, Вадечка, Вадюша, Вадимчик, Вадимка, Ваденька.