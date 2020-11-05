У Голлівуді в очікуванні результатів кастингу на роль нового Джеймса Бонда. І поки представники "бондіани" не оголосили свого рішення, популярний актор Чарлі Ханнем назвав ім'я колеги, який найкраще перевтілиться у суперагента.

Коментар Чарлі Ханнема

2 квітня на екрани вийде бойовик "007: Не час помирати". Деніел Крейг вже заявив, що це буде остання стрічка, в якій він постане у ролі Джеймса Бонда. Та закривати успішну франшизу не мають наміру, відтак актор Чарлі Ханнем розповів журналу People, кого бачить у ролі знаменитого шпигуна.

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Представник Голлівуду вирішив не приховувати, що і сам залюбки одягнув би смокінг Бонда. Та отримати цю роль у Чарлі Ханнема не такі великі шанси, тому актор спростував чутки у мережі.

Я був би щасливий і це була б велика честь зіграти Джеймса Бонда. Але інтуїція підказує, що мені не варто чекати цього телефонного дзвінка. Я думаю, що попереду мене багато людей в цьому списку, – відверто зізнався Чарлі Ханнем.

Водночас актор розповів, що йому приємно читати відгуки прихильників, які вірять, що саме його можуть взяти на роль Джеймса Бонда. Тому Чарлі Ханнем подякував їм за слова підтримки і додав, що часто думка кіноманів впливає на рішення продюсерів. Тому остаточно складати руки він не має наміру.



Чарлі Ханнем спростував чутки, що буде новим Джеймсом Бондом / Фото Instagram / @charliiehunnam

Не оминув Чарлі Ханнем і провокативного питання, кого ж він бачить у цьому проєкті. Актор зізнався, що найбільше пасуватиме роль Бонда його колезі Тому Гарді. Саме цей британець, на думку Ханнема, ідеально перевтілиться у шпигуна.

Я думаю, що це буде сенсація. Я великий шанувальник Тома Гарді, тому мені б хотілося бачити його в ролі Джеймса Бонда, – додав він.

Що відомо про нового Бонда

У ЗМІ переконані, що саме Том Гарді стане новим агентом 007. Та наразі офіційного підтвердження цих чуток немає, тому кіноманам залишається чекати, коли ж оголосять результати кастингів.

За неофіційними даними, відбір акторів пройшов у червні 2020 року. Тоді представники франшизи затвердили нового Джеймса Бонда. На роль шпигуна також претендували:

Ідріс Ельба

Шайя Лабаф

Генрі Кавілл

Та всіх цих голлівудських красенів зумів перевершити Том Гарді. У мережі вже почали уявляти, як актор виглядатиме у цій ролі. І результат справді вражає!



Том Гарді стане новим Джеймсом Бондом / Фото Cosmic Book News