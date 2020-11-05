В Голливуде в ожидании результатов кастинга на роль нового Джеймса Бонда. И пока представители "бондианы" не объявили своего решения, популярный актер Чарли Ханнэм назвал имя коллеги, который лучше всех превратится в суперагента.

Комментарий Чарли Ханнема

2 апреля на экраны выйдет боевик "007: не время умирать". Дэниел Крейг уже заявил, что это будет последняя лента, в которой он появится в роли Джеймса Бонда. Но закрыть успешную франшизу не намерены, поэтому актер Чарли Ханнэм рассказал журналу People, кого видит в роли знаменитого шпиона.

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Представитель Голливуда решил не скрывать, что и сам охотно надел бы смокинг Бонда. Но получить эту роль в Чарли Ханнема не такие большие шансы, потому актер опроверг слухи сети.

Я был бы счастлив и это была бы большая честь сыграть Джеймса Бонда. Но интуиция подсказывает, что мне не стоит ждать этого телефонного звонка. Я думаю, что впереди меня много людей в этом списке,

– откровенно признался Чарли Ханнэм.

В то же время актер рассказал, что ему приятно читать отзывы поклонников, которые верят, что именно его могут взять на роль Джеймса Бонда. Поэтому Чарли Ханнэм поблагодарил их за слова поддержки и добавил, что часто мнение киноманов влияет на решение продюсеров. Поэтому опускать руки он не намерен.



Чарли Ханнэм опроверг слухи, что будет новым Джеймсом Бондом / Фото Instagram / @charliiehunnam

Не избежал Чарли Ханнэм и провокационного вопроса, кого он видит в этом проекте. Актер признался, что больше всего подойдет роль Бонда его коллеге Тому Харди. Именно этот британец, по мнению Ханнема, идеально превратится в шпиона.

Я думаю, что это будет сенсация. Я большой поклонник Тома Харди, поэтому мне бы хотелось видеть его в роли Джеймса Бонда,

– добавил он.

Что известно о новом Бонде

В СМИ убеждены, что именно Том Харди станет новым агентом 007. Но пока официального подтверждения этих слухов нет, поэтому киноманам остается ждать, когда же объявят результаты кастингов.

По неофициальным данным, отбор актеров прошел в июне 2020 года. Тогда представители франшизы утвердили нового Джеймса Бонда. На роль шпиона также претендовали:

Идрис Эльба

Шайя ЛаБаф

Генри Кавилл

И всех этих голливудских красавцев сумел превзойти Том Харди. В сети уже начали представлять, как актер будет выглядеть в этой роли. И результат действительно впечатляет!



Том Харди станет новым Джеймсом Бондом / Фото Cosmic Book News