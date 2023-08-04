Добрі, як рідна мати: найкращі тещі за знаком зодіаку

Не всі чоловіки мають хороші стосунки з тещою. Декому взагалі не повертається язик назвати її мамою. Тим часом іншим можна позаздрити: у них прямо-таки ідеальна теща.

За словами астрологів, найкращі тещі – Козороги, Тельці, Терези та Риби. Їхнім зятям неабияк пощастило, передає 24 Канал.

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Козоріг

Представниці цього знаку зодіаку мають добрі стосунки з зятями. Зокрема, піклуються про них та приймають як рідну дитину. Таку тещу не гріх назвати мамою.

Гороскоп для Козорогів

Телець

Народжені під цим знаком спокійні, вони терпіти не можуть сварок. Здебільшого не лізуть в подружнє життя доньки, натомість обирають політику максимального невтручання.

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Гороскоп для Тельців

Терези

Як відомо, цей знак зодіаку завжди прагне до балансу. Хоча усім серцем любить власну доньку, однак, не бажає влазити у сімейне життя та сварки. Для неї вкрай важлива справедливість.

Гороскоп для Терезів

Риби

За словами астрологів, народжені під цим сузір'ям на перше місце ставлять сім'ю. Їм дуже важливо мати хороші стосунки, зокрема, з зятем. Тож Риби з легкістю приймуть чоловіка, який щиро любитиме їхню доньку.

Гороскоп для Риб