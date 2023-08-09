Найгірші зяті – Стрільці та Водолії. Про це з посиланням на астрологів пише 24 Канал.

Варто знати Які чоловіки за знаком зодіаку найбільше схильні до розлучення

Стрілець

Ці чоловіки бувають дуже ввічливими з тещею і тестем. Втім, позаочі люблять брехати. Окрім того, Стрільці можуть піти наліво. Цікаво, що зраду можуть вважати "безневинною витівкою".

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Водолій

Народжені під цим знаком дуже волелюбні. Чоловіки нерідко можуть десь пропадати. Окрім того, боятися брати на себе відповідальність у прийнятті рішень. З таким чоловіком дружині, ймовірно, доведеться робити все самій і покладатися лише на власні сили.

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