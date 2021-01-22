Письменник Андрій Любка отримав премію "Золотий хрін" за найгірший опис сексу в українській літературі у 2020 році. Нагороду виборов його роман "МУР".

Цього року церемонія через пандемію коронавірусу пройшла онлайн. Переможця оголосили на офіційній фейсбук-сторінці премії.

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До складу журі увійшли літературний критик Юрій Володарський, критикеса Тетяна Трофименко, засновниця проєкту "Рагу.лі" Тетяна Микитенко та журналіст Андрій Дрозда.

Що таке премія "Золотий хрін"

Переможця визначають щороку за найгірший (недоречний, брутальний, позбавлений смаку) опис сексуальної сцени в художніх текстах сучасної української літератури. Номінуються також описи прелюдії та мастурбації.

Будь-який читач може запропонувати журі фрагмент тексту для розгляду. Для цього необхідно надіслати цитату чи скан в повідомлення на фейсбук-сторінку "Золотого хріна" з указівкою автора, назви книги, року видання та сторінки. Головне, аби твір вийшов друком протягом поточного року. Жанр не має значення.

Чому Андрій Любка отримав "Золотий хрін"

У своїй книзі "МУР" письменник порівняв сцену жорсткого сексу з українською політикою. Так, герой роману "вставляв за незаконну приватизацію" та нагадував про "злочинний режим Януковича" через анальне проникнення працівниці Мілені одного з партійних штабів.

Андрій Любка пише: "Я дер її, як останню сучку. В якийсь момент я усвідомив, що це моя помста усій українській політиці. Оскільки українські політики роками мали нас усіх у дупі, то тепер я мав у дупу її, українську політику. Я вставляв їй за незаконну приватизацію, бив по сраці за вбивство Чорновола, тягнув за волосся за Стіл національної єдності і поразку Помаранчевої революції, … за злочинний режим Януковича й політичні репресії, і кінчив у неї, навіть не спробувавши вийти, за всі сфальсифіковані вибори і змарновані надії нашого народу! Ось що я думаю про їхню політику".



"МУР" Андрія Любки / Фото Meridian Czernowitz

Інші номінанти

Юрій Андрухович "Радіо Ніч"

Книга розповідає про кохання літнього музиканта Йосипа Ротського та професійної кілерки Аніми, яка є значно молодшою від нього. Автор у творі описує суперечки про розмір пеніса, а також співи героя про "похвали піхві".

Юрій Андрухович пише: "Вільною від хаотичних пестощів рукою вона потяглася по його напнутий пуч і без зайвих мануально-оральних прелюдій, а також відхилень і неточностей, підштовхнула до себе в міжніжжя. Обоє напружено зітхнули в цілковитому захваті. Чи то ще тільки у передчутті цілковитого захвату…"



"Радіо Ніч" ​Юрія Андруховича / Фото Meridian Czernowitz

Гліб Гусєв "Не святий"

Автор розповідає про пригоди Артема Щербакова з Туркменістану, його лінгвістичні асоціації з кунілінгусом та уроки від найвродливішої жінки міста Сатану.

Гліб Гусєв пише: "– Про алфавіт знаєш? – сказала Сатана. – Бачу, що знаєш. Ідея правильна. Але алфавіт – це монотонно. Пиши фрази, будь-які. Можна вірші Євтушенка. Євтушенка я люблю…

Віршів Євтушенка я не знав. Узявся виписувати перше, що спало на думку. Туркменістане, люба вітчизно, краю мій рідний…".



"Не святий" Гліба Гусєва / Фото "Книголав"

Вадим Яковлев "Там, де починається територія"

У дебютному романі автора розповідається про 4 державні утворення на місці сучасної України. Головні герої – найманий вбивця Діметрос і його коханка-транссексуалка Олеся – відправились туди у подорож.

Вадим Яковлев пише: "Раптовий біль пронизує нижче спини, і я несвідомо і хапливо кидаю погляд на свої ноги. Оксана закинула їх собі на спину і хтиво дивиться. Знову відчуваю цей біль і усвідомлюю, що він йде від моєї дупи. Вона вставила в неї пальці.

– Мені боляче, – промовляю знавіснілим голосом, втративши через ці стрибки з однієї реальності в іншу моральні і фізичні сили опиратися.

– Знаю, – ласкаво відказує Оксана і ще навальніше встромляє свої хижі пальці".



"Там, де починається територія" Вадима Яковлева / Фото Yakaboo

Софія Андрухович "Амадока"

У романі, за словами журі, "сексу багато, він буквально скрізь". Однак цей секс у "Амадоці" жорсткий і не схоже, щоб він комусь з героїв приносив багато радості. Це пов'язують з психологічними проблемами людей у творі.

Софія Андрухович пише: "Твоє зап'ястя опинилося у зап'ястях стегон, долоня вперлась у куприкову кістку. Лівою рукою ти тримав її за плечі, ліктем притримуючи голову. Ти наблизив її обличчя до своєї щоки, намагаючись зафіксувати, щоби струшувати нею якнайменше. Її лице, перекреслене шрамами на сегменти, було вкрите прозорим пушком. Випадково торкнувшись носом її шиї, ти відчув, що її піт тепер став крижаним. Але там, де зав'язла твоя права рука, ставало дедалі тісніше, дедалі спекотніше. Ковзка плоть пульсувала, розбухаючи, і твоя долоня пульсувала з нею в такт, не намагаючись вирватися з пастки".

Дана Оханська "КОХАЙТЕ_ся"

Книга є збіркою еротичної лірики. Сама ж авторка та власниця модельного агентства радить читати її перед сном на вушко коханій людині. Дана Оханська пише:

"Чи вдасться при цьому заснути, Дана не уточнює.

З тобою можна без прелюдій – стань позаду.

Волосся в "кінський хвіст" збери й тягни.

Вже досить ніжностей – я хочу трохи яду.

Без краплі совісті. Без відчуття вини".



"КОХАЙТЕ_ся" Дани Оханської / Фото "Фоліо"

Антін Мухарський "Карантин. Непристойні оповідки"

Книга привертає увагою неординарною обкладинкою, де зображені труси, а також описом – "непристойні оповідки". У самому творі ж описуються сексуальні сцени з дівчиною Іванною з Одеси. "У кілька прийомів роздягнувши дівчину (вона, до речі, мені у цьому дуже делікатно й ніжно допомагала), я нарешті дістався до того пункту наміченої програми, який називався "стимуляція ерогенних зон". Висолопивши язика, зашерхлим від зневоднення м'язом я облизував її тугі дівочі груди й паралельно десь щось намагався стимулювати у зоні паху, з жахом констатуючи абсолютну відсутність будь-яких тектонічних зрушень у зоні мого зів'ялого тюльпана. Але раптом сталося маленьке диво. Її делікатні зойки й волога, яку я раптом відчув на своїй долоні, викликали й у мені приплив теплої хвилі. Тюльпан ворухнувся і почав оживати".



"Карантин. Непристойні оповідки" Антіна Мухарського / Фото ukrideabook.com.ua