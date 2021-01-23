Писатель Андрей Любка получил премию "Золотой хрен" за худшее описание секса в украинской литературе в 2020 году. Награду завоевал его роман "МУР".

В этом году церемония из-за пандемии коронавируса прошла онлайн. Победителя объявили на официальной фейсбук-странице премии.

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В состав жюри вошли литературный критик Юрий Володарский, критик Татьяна Трофименко, основательница проекта "Рагу.ли" Татьяна Микитенко и журналист Андрей Дрозда.

Что такое премия "Золотой хрен"

Победителя определяют ежегодно за худшее (неуместное, грубое, безвкусное) описание сексуальной сцены в художественных текстах современной украинской литературы. Номинируются описания прелюдии и мастурбации.

Любой читатель может предложить жюри фрагмент текста для рассмотрения. Для этого необходимо послать цитату или скан в сообщении на фейсбук-страницу "Золотого хрена" с указанием автора, названия книги, года издания и страницы. Главное, чтобы произведение вышло в свет в течение текущего года. Жанр не имеет значения.

Почему Андрей Любка получил "Золотой хрен"

В своей книге "МУР" писатель сравнил сцену жесткого секса с украинской политикой. Так, герой романа "вставлял за незаконную приватизацию" и напоминал про "преступный режим Януковича" через анальное проникновение работницы Милене одного из партийных штабов.

Андрей Любка пишет: "Я драл ее, как последнюю сучку. В какой-то момент я осознал, что это моя месть всей украинской политике. Поскольку украинские политики годами имели нас всех в заднице, то теперь я имел в задницу ее, украинскую политику. Я вставлял ей за незаконную приватизацию, бил по жопе за убийство Чорновила, тянул за волосы за Стол национального единства и поражение Оранжевой революции, ... за преступный режим Януковича и политические репрессии, и кончил в нее, даже не попытавшись выйти, за все сфальсифицированные выборы и загубленные надежды нашего народа! Вот что я думаю об их политике".

"МУР" Андрея Любки / Фото Meridian Czernowitz

Другие номинанты

Юрий Андрухович "Радио Ночь"

Книга рассказывает о любви пожилого музыканта Иосифа Ротского и профессионального киллера Анимы, которая значительно моложе его. Автор в произведении описывает споры про размер пениса, а также песнопения героя о "похвале влагалищу".

Юрий Андрухович пишет: "Свободной от хаотичных ласк рукой она потянулась к его напряженному пучу и без лишних мануально-оральных прелюдий, а также отклонений и неточностей, подтолкнула к себе в междуножье. Оба напряженно вздохнули в полнейшем восторге. Или еще только в предвкушении полнейшего восторга…"

"Радио Ночь" Юрия Андруховича / Фото Meridian Czernowitz

Глеб Гусев "Не святой"

Автор рассказывает о приключениях Артема Щербакова из Туркменистана, его лингвистических ассоциациях с куннилингусом и уроках от самой красивой женщины города Сатану.

Глеб Гусев пишет: " – про алфавит знаешь? – сказала Сатана. – Вижу, что знаешь. Идея правильная. Но алфавит – это монотонно. Пиши фразы, любые. Можно стихи Евтушенко. Евтушенко я люблю…

Стихов Евтушенко я не знал. Взялся выписывать первое, что пришло в голову. Туркменистан, дорогое отечество, край мой родной...".

"Не святой" Глеба Гусева / Фото "Книголав"

Вадим Яковлев "Там, где начинается территория"

В дебютном романе автора рассказывается о 4 государственных образованиях на месте современной Украины. Главные герои – наемный убийца Диметрос и его любовница-транссексуалка Олеся – отправились туда в путешествие.

Вадим Яковлев пишет: "Внезапная боль пронзает ниже спины, и я неосознанно и суетливо бросаю взгляд на свои ноги. Оксана закинула их себе на спину и похотливо смотрит. Снова чувствую эту боль и осознаю, что она идет от моей задницы. Она вставила в нее пальцы.

– Мне больно, – произношу обезумевшим голосом, потеряв из-за этих прыжков из одной реальности в другую моральные и физические силы сопротивляться.

– Знаю, – ласково отвечает Оксана и еще сильнее вонзает свои хищные пальцы".

"Там, где начинается территория" Вадима Яковлева / Фото Yakaboo

София Андрухович "Амадока"

В романе, по словам жюри, "секса много, он буквально везде". Однако этот секс в "Амадоке" жесткий и не похоже, чтобы он кому-то из героев приносил много радости. Это связывают с психологическими проблемами людей в произведении.

София Андрухович пишет: "Твое запястье оказалось в запястьях бедер, ладонь споткнулась об копчиковую кость. Левой рукой ты держал ее за плечи, локтем придерживая голову. Ты приблизил ее лицо к своей щеке, стараясь зафиксировать, чтобы встряхивать ею как можно меньше. Ее лицо, перечеркнутое шрамами на сегменты, было покрыто прозрачным пушком. Случайно коснувшись носом ее шеи, ты почувствовал, что ее пот теперь стал ледяным. Но там, где увязла твоя правая рука, становилось все теснее, все жарче. Скользкая плоть пульсировала, разбухая, и твоя ладонь пульсировала с ней в такт, не пытаясь вырваться из ловушки".

Дана Оханская "КОХАЙТЕ_ся"

Книга является сборником эротической лирики. Сама же автор и владелица модельного агентства советует читать ее перед сном на ушко любимому человеку. Дана Оханская пишет:

"Чи вдасться при цьому заснути, Дана не уточнює.

З тобою можна без прелюдій – стань позаду.

Волосся в "кінський хвіст" збери й тягни.

Вже досить ніжностей – я хочу трохи яду.

Без краплі совісті. Без відчуття вини".



"КОХАЙТЕ_ся" Даны Оханской / Фото "Фолио"

Антин Мухарский "Карантин. Непристойные рассказы"

Книга привлекает вниманием неординарной обложкой, где изображены трусы, а также описанием – "непристойные рассказы". В самом произведении же описываются сексуальные сцены с девушкой Иванной из Одессы.

"В несколько приемов раздев девушку (она, кстати, мне в этом очень деликатно и нежно помогала), я наконец добрался до того пункта намеченной программы, который назывался "стимуляция эрогенных зон". Высунув язык, шершавой от обезвоживания мышцей я облизывал ее тугие девичьи груди и параллельно где-то что-то пытался стимулировать в зоне паха, с ужасом констатируя абсолютное отсутствие каких-либо тектонических сдвигов в зоне моего увядшего тюльпана. Но вдруг случилось маленькое чудо. Ее деликатные зойки и влага, которую я вдруг ощутил на своей ладони, вызвали и во мне прилив теплой волны. Тюльпан шевельнулся и начал оживать".

"Карантин. Непристойные рассказы" Антина Мухарского / Фото ukrideabook.com.ua