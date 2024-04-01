Складається з 50 символів: названо одне з найдовших прізвищ в Україні, яке дійсно вражає

Деякі родові імена дійсно вражають. Мешканець Тернополя, наприклад, має одне з найдивніших та найдовших прізвищ в Україні. Свої паспортні дані змінив, коли йому стукнуло 24 роки. Однак був не проти наважитися на такий вчинок й раніше.

Станом на 2019 рік чоловік змінював особисті дані 4 рази. Востаннє його прізвище та ім'я звучало так: Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко, однак, можливо, з роками стало ще довшим.

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Мешканець Тернополя має одне з найдовших прізвищ в Україні

Тернополянин каже, що ім'я Володимир – це про мир зі світом та усіма людьми, а друга частина – про серйозність та опір, які він намагається проявляти. Такі незвичайні дані чоловік придумав завдяки Вікіпедії.

Відкрив Вікіпедію, перелік українських прізвищ, і почав комбінувати їх. Основну частину забрав і суфікс -слав переніс в кінець. І відповідно до того підбирав. Якби у реєстрі була більша кількість символів, то зробив би. Зараз максимум 50, там так і є – разом з дефісом,

– каже власник одного з найдовших прізвищ.

Друзі хоч і звикли до незвичного імені, але все одно скорочують його. Наприклад, Бронік або Бронівогневладислав. Чоловік наголошує, що зміна особистих даних – це свобода вибору, на яку він має право. Річ у тім, що раніше батьки її утискали. Цікаво, що по батькові герой залишив – Миколайович.