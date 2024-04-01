По состоянию на 2019 год мужчина менял личные данные 4 раза. Последний раз его фамилия и имя звучало так: Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко, однако, возможно, с годами стало еще длиннее.

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Житель Тернополя имеет одну из самых длинных фамилий в Украине

Тернополянин говорит, что имя Владимир – это о мире с миром и всеми людьми, а вторая часть – о серьезности и сопротивлении, которые он пытается проявлять. Такие необычные данные мужчина придумал благодаря Википедии.

Открыл Википедию, перечень украинских фамилий, и начал комбинировать их. Основную часть забрал и суффикс -слав перенес в конец. И в соответствии с тем подбирал. Если бы в реестре было большее количество символов, то сделал бы. Сейчас максимум 50, там так и есть – вместе с дефисом,

– говорит владелец одной из самых длинных фамилий.

Друзья хоть и привыкли к необычному имени, но все равно сокращают его. Например, Броник или Бронивогневладислав. Мужчина отмечает, что изменение личных данных – это свобода выбора, на которую он имеет право. Дело в том, что раньше родители ее притесняли. Интересно, что отчество герой оставил – Николаевич.