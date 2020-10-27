Знаменитості мають десятки мільйонів підписників у соціальних мережах. Так, спонсори платять сотні тисяч доларів за одну публікацію на сторінці Кайлі Дженнер, Бейонсе та інших. Хто увійшов до числа найбільш високооплачуваних зірок – читайте далі.

Рейтинг найбільш високооплачуваних в інстаграмі знаменитостей опублікувало видання Just Jared. Минулого року перше місце займала мільярдерка, модель і зірка телесімейства Кайлі Дженнер, проте цього року вона опинилася на другій сходинці. Хто очолив рейтинг та скільки доведеться заплатити за допис на акаунтах всесвітньо відомих зірок – дивіться у матеріалі.

Читайте також Forbes оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів року

Найбільш високооплачувані зірки інстаграму 2020 року