Найбільш високооплачувані зірки інстаграму 2020: рейтинг
Знаменитості мають десятки мільйонів підписників у соціальних мережах. Так, спонсори платять сотні тисяч доларів за одну публікацію на сторінці Кайлі Дженнер, Бейонсе та інших. Хто увійшов до числа найбільш високооплачуваних зірок – читайте далі.
Рейтинг найбільш високооплачуваних в інстаграмі знаменитостей опублікувало видання Just Jared. Минулого року перше місце займала мільярдерка, модель і зірка телесімейства Кайлі Дженнер, проте цього року вона опинилася на другій сходинці. Хто очолив рейтинг та скільки доведеться заплатити за допис на акаунтах всесвітньо відомих зірок – дивіться у матеріалі.
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Найбільш високооплачувані зірки інстаграму 2020 року
- Дуейн Джонсон
Підписники: 201 мільйон
Вартість публікації: 1 015 000 доларів
- Кайлі Дженнер
Підписники: 199 мільйонів
Вартість публікації: 986 тисяч доларів
- Кріштіану Роналду
Підписники: 241 мільйонів
Вартість публікації: 889 тисяч доларів
- Кім Кардашьян
Підписники: 190 мільйонів
Вартість публікації: 858 тисяч доларів
- Аріана Гранде
Підписники: 204 мільйони
Вартість публікації: 853 тисячі доларів
- Селена Гомес
Підписники: 195 мільйонів
Вартість публікації: 848 тисяч доларів
- Бейонсе
Підписники: 155 мільйонів
Вартість публікації: 770 тисяч доларів
- Джастін Бібер
Підписники: 150 мільйонів
Вартість публікації: 747 тисяч доларів
- Тейлор Свіфт
Підписники: 140 мільйонів
Вартість публікації: 722 тисячі доларів
- Неймар
Підписники: 142 мільйони
Вартість публікації: 704 тисячі доларів
- Ліонель Мессі
Підписники: 168 мільйонів
Вартість публікації: 695 тисяч доларів
- Дженніфер Лопес
Підписники: 133 мільйони
Вартість публікації: 663 тисячі доларів
- Нікі Мінаж
Підписники: 123 мільйони
Вартість публікації: 625 тисяч доларів
- Кендалл Дженнер
Підписники: 141 мільйон
Вартість публікації: 608 тисяч доларів
Хлої Кардашян
Підписники: 122 мільйони
Вартість публікації: 608 тисяч доларів
- Майлі Сайрус
Підписники: 116 мільйонів
Вартість публікації: 593 тисячі доларів
- Кортні Кардашян
Підписники: 102 мільйони
Вартість публікації: 514 тисяч доларів
- Кевін Харт
Підписники: 99,7 мільйонів
Вартість публікації: 499 тисяч доларів
- Демі Ловато
Підписники: 93,2 мільйони
Вартість публікації: 455 тисяч доларів
- Ріанна
Підписники: 86,7 мільйонів
Вартість публікації: 449 тисяч доларів
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