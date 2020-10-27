Знаменитости имеют десятки миллионов подписчиков в социальных сетях. Так, спонсоры платят сотни тысяч долларов за одну публикацию на странице Кайли Дженнер, Бейонсе и других. Кто вошел в число самых высокооплачиваемых звезд – читайте дальше.

Рейтинг самых высокооплачиваемых в инстаграме знаменитостей опубликовало издание Just Jared. В прошлом году первое место занимала миллиардерша, модель и звезда телесемейства Кайли Дженнер, однако в этом году она оказалась на второй строчке. Кто возглавил рейтинг и сколько придется заплатить за сообщение на аккаунтах всемирно известных звезд – смотрите в материале. Читайте также Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года Самые высокооплачиваемые звезды инстаграма 2020 Дуейн Джонсон

Подписчики: 201 миллион

Стоимость публикации: 1 015 000 долларов Кайли Дженнер

Подписчики: 199 миллионов

Стоимость публикации: 986 тисяч долларов Криштиану Роналду

Подписчики: 241 миллионов

Стоимость публикации: 889 тисяч долларов Ким Кардашьян

Подписчики: 190 миллионов

Стоимость публикации: 858 тисяч долларов Ариана Гранде

Подписчики: 204 миллиони

Стоимость публикации: 853 тисячі долларов Селена Гомес

Подписчики: 195 миллионов

Стоимость публикации: 848 тисяч долларов Бейонсе

Подписчики: 155 миллионов

Стоимость публикации: 770 тисяч долларов Джастин Бибер

Подписчики: 150 миллионов

Стоимость публикации: 747 тисяч долларов Тейлор Свифт

Подписчики: 140 миллионов

Стоимость публикации: 722 тисячі долларов Неймар

Подписчики: 142 миллиони

Стоимость публикации: 704 тисячі долларов Лионель Месси

Подписчики: 168 миллионов

Стоимость публикации: 695 тисяч долларов Дженнифер Лопес

Подписчики: 133 миллиони

Стоимость публикации: 663 тисячі долларов Ники Минаж

Подписчики: 123 миллиони

Стоимость публикации: 625 тисяч долларов Кендалл Дженнер

Подписчики: 141 миллион

Стоимость публикации: 608 тисяч долларов Хлои Кардашян

Подписчики: 122 миллиони

Стоимость публикации: 608 тисяч долларов Майли Сайрус

Подписчики: 116 миллионов

Стоимость публикации: 593 тисячі долларов Кортни Кардашян

Подписчики: 102 миллиони

Стоимость публикации: 514 тисяч долларов Кевин Харт

Подписчики: 99,7 миллионов

Стоимость публикации: 499 тисяч долларов Деми Ловато

Подписчики: 93,2 миллиони

Стоимость публикации: 455 тисяч долларов Рианна

Подписчики: 86,7 миллионов

Стоимость публикации: 449 тисяч долларов