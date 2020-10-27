Самые высокооплачиваемые звезды инстаграма 2020: рейтинг
Знаменитости имеют десятки миллионов подписчиков в социальных сетях. Так, спонсоры платят сотни тысяч долларов за одну публикацию на странице Кайли Дженнер, Бейонсе и других. Кто вошел в число самых высокооплачиваемых звезд – читайте дальше.
Рейтинг самых высокооплачиваемых в инстаграме знаменитостей опубликовало издание Just Jared. В прошлом году первое место занимала миллиардерша, модель и звезда телесемейства Кайли Дженнер, однако в этом году она оказалась на второй строчке. Кто возглавил рейтинг и сколько придется заплатить за сообщение на аккаунтах всемирно известных звезд – смотрите в материале.
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Самые высокооплачиваемые звезды инстаграма 2020
- Дуейн Джонсон
Подписчики: 201 миллион
Стоимость публикации: 1 015 000 долларов
- Кайли Дженнер
Подписчики: 199 миллионов
Стоимость публикации: 986 тисяч долларов
- Криштиану Роналду
Подписчики: 241 миллионов
Стоимость публикации: 889 тисяч долларов
- Ким Кардашьян
Подписчики: 190 миллионов
Стоимость публикации: 858 тисяч долларов
- Ариана Гранде
Подписчики: 204 миллиони
Стоимость публикации: 853 тисячі долларов
- Селена Гомес
Подписчики: 195 миллионов
Стоимость публикации: 848 тисяч долларов
- Бейонсе
Подписчики: 155 миллионов
Стоимость публикации: 770 тисяч долларов
- Джастин Бибер
Подписчики: 150 миллионов
Стоимость публикации: 747 тисяч долларов
- Тейлор Свифт
Подписчики: 140 миллионов
Стоимость публикации: 722 тисячі долларов
- Неймар
Подписчики: 142 миллиони
Стоимость публикации: 704 тисячі долларов
- Лионель Месси
Подписчики: 168 миллионов
Стоимость публикации: 695 тисяч долларов
- Дженнифер Лопес
Подписчики: 133 миллиони
Стоимость публикации: 663 тисячі долларов
- Ники Минаж
Подписчики: 123 миллиони
Стоимость публикации: 625 тисяч долларов
- Кендалл Дженнер
Подписчики: 141 миллион
Стоимость публикации: 608 тисяч долларов
- Хлои Кардашян
Подписчики: 122 миллиони
Стоимость публикации: 608 тисяч долларов
- Майли Сайрус
Подписчики: 116 миллионов
Стоимость публикации: 593 тисячі долларов
- Кортни Кардашян
Подписчики: 102 миллиони
Стоимость публикации: 514 тисяч долларов
- Кевин Харт
Подписчики: 99,7 миллионов
Стоимость публикации: 499 тисяч долларов
- Деми Ловато
Подписчики: 93,2 миллиони
Стоимость публикации: 455 тисяч долларов
- Рианна
Подписчики: 86,7 миллионов
Стоимость публикации: 449 тисяч долларов
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