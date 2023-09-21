Навіщо використовувати котячий наповнювач для рослин: є одне "але"

Наповнювач для котячого туалету, як не дивно, можна використовувати не лише за призначенням. Він має ще деяке цікаве застосування.

Зазвичай наповнювачі для лотків виготовляють з натуральних матеріалів, щоб у котів не було алергії. Переважно з таких компонентів, як тирса, макуха кукурудзи, глина, цеоліт. Які ще функції може виконувати наповнювач для котів – знає 24 Канал.

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Як використовувати наповнювач для котів

Ті рослини, яких вирощують у кашпо, потребують хорошого дренажу. Він має бути не важким, бо контейнери доводиться час від часу піднімати. Гарним варіантом для шару дренажу буде цеоліт. Ця речовина вже незмінною складовою котячого туалету.

Цеоліт висипають у будь-яку місткість та замочують, аби перевірити якість речовини. Якщо матеріал все ще твердий після води, значить. Тоді кладемо кульки на дно контейнера. Камінці пропускатимуть воду у піддон, частково вбираючи її у свої пори.

Наповнювач для котячого лотка несподівано може слугувати мульчею. Оскільки його зазвичай виробляють з хвойних, то він допомагає зменшити кількість азоту в землі. Тому гарною ідеєю буде застосовувати його між рядами на ділянці.



Цеоліт / Фото "Пром"

Таким матеріалом можна розпушувавати землю навколо рослин. Оцінять наповнюч фіалки (необовязково додавати до нього ґрунт), орхідеї та спатифілуми.

До речі, у котячому наповнювачі гарно пускають корені різні живці. Можна брати у вжиток й для рослин у саду та на городі.

До того ж матеріал для котячого туалету добре дезінфікує корені, щоб не було гниття. Також він запобігає появі мошок.