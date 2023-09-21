Навіщо використовувати котячий наповнювач для рослин: є одне "але"
Наповнювач для котячого туалету, як не дивно, можна використовувати не лише за призначенням. Він має ще деяке цікаве застосування.
Зазвичай наповнювачі для лотків виготовляють з натуральних матеріалів, щоб у котів не було алергії. Переважно з таких компонентів, як тирса, макуха кукурудзи, глина, цеоліт. Які ще функції може виконувати наповнювач для котів – знає 24 Канал.
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Як використовувати наповнювач для котів
Ті рослини, яких вирощують у кашпо, потребують хорошого дренажу. Він має бути не важким, бо контейнери доводиться час від часу піднімати. Гарним варіантом для шару дренажу буде цеоліт. Ця речовина вже незмінною складовою котячого туалету.Цеоліт висипають у будь-яку місткість та замочують, аби перевірити якість речовини. Якщо матеріал все ще твердий після води, значить можна використовувати. Тоді кладемо кульки на дно контейнера. Камінці пропускатимуть воду у піддон, частково вбираючи її у свої пори.
Наповнювач для котячого лотка несподівано може слугувати мульчею. Оскільки його зазвичай виробляють з хвойних, то він допомагає зменшити кількість азоту в землі. Тому гарною ідеєю буде застосовувати його між рядами на ділянці.
Таким матеріалом можна розпушувавати землю навколо рослин. Оцінять наповнюч фіалки (необовязково додавати до нього ґрунт), орхідеї та спатифілуми.
- До речі, у котячому наповнювачі гарно пускають корені різні живці. Можна брати у вжиток й для рослин у саду та на городі.
До того ж матеріал для котячого туалету добре дезінфікує корені, щоб не було гниття. Також він запобігає появі мошок.
- Важливо, брати невикористаний наповнювач для котів. Тобто, там, де немає відходів від тварин. Інакше – можна навпаки нашкодити рослинам.