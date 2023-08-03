У вирощуванні буряка не варто забувати про добрива. Є одне особливе, яке значно покращує його смак, тому гріх його не використати. Про що йдеться – розкаже 24 Канал.

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Чим полити буряки влітку

Якщо у вас виникає питання, чим полити буряки в літню пору, то відповідь є. Це звичайна солена вода. Вона відчутно покращує смак плодів. Підгодівля буряків цим засобом збільшує цукристість. Тому після збору урожаю зможете смакувати солоденькими буряками.

Також у ґрунті стає більше корисних речовин. Тому що солена вода містить хлор і натрій, яких потребують саджанці. Такі компоненти часто входять до різних добрив. Але окремо такі речовини рідко вносять, бо так можна зашкодити.



Солена вода / Фото Ecosoft

Солена вода допомагає відлякати шкідників . Тобто, після обробки плодів цим засобом, ви можете вберегти їх від попелиці, блішок, гусениці.

. Тобто, після обробки плодів цим засобом, ви можете вберегти їх від попелиці, блішок, гусениці. Знезараження землі – ще одна важлива функція соленої води. Вона знищує бактерії та мікроби.

​Щоб зробити такий розчин, достатньо взяти 1 столову ложку солі без йоду та розчинити її у невеликій кількості води. Після цього внесіть у посудину ще 10 літрів води та перемішайте суміш. Не зашкодить внести до загальної маси 1 літр попелу. Поливаємо таким засобом буряки та землю навколо них.

Коли поливати буряк

Фахівці радять протягом вегетаційного періоду – активного росту та розвитку, вносити солену воду 3 рази. Вперше варто удобрити буряки, коли з'явилися перші листки.



Полив буряка / Фото "Дачний Діапазон"

Другий раз буряк потрібно полити, коли сформувався плід та листя зверху на поверхні.

І врешті третій раз буряк поливають через 2 тижні після другої підгодівлі. Це потрібно зробити за кілька тижнів до бору плодів.