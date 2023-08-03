В выращивании свеклы не стоит забывать об удобрениях. Есть одно особенное, значительно улучшающее его вкус, поэтому грех его не использовать. О чем идет речь – расскажет 24 Канал.

Такой Наконец-то известно, как увеличить урожайность малины.

Чем полить свеклу летом

Если у вас возникает вопрос, чем полить свеклу в летнее время, то ответ есть. Это обычная соленая вода. Она ощутимо улучшает вкус плодов. Подкормка свеклы этим средством увеличивает сахаристость. Поэтому после сбора урожая сможете наслаждаться сладенькой свеклой.

Также в почве становится больше полезных веществ. Потому что соленая вода содержит хлор и натрий, в которых нуждаются саженцы. Такие компоненты часто входят в различные удобрения. Но отдельно такие вещества редко вносят, потому что так можно навредить.



Соленая вода / Фото Ecosoft

Соленая вода помогает отпугнуть вредителей . То есть, после обработки плодов этим средством, вы можете уберечь их от тли, блошек, гусеницы.

. То есть, после обработки плодов этим средством, вы можете уберечь их от тли, блошек, гусеницы. Обеззараживание земли – еще одна важная функция соленой воды. Она уничтожает бактерии и бактерии.

Чтобы сделать такой раствор, достаточно взять 1 столовую ложку соли без йода и растворить ее в небольшом количестве воды. После этого внесите в сосуд еще 10 л воды и перемешайте смесь. Не помешает внести в общую массу 1 литр пепла. Поливаем таким средством свеклу и землю вокруг нее.

Когда поливать свеклу

Специалисты советуют в течение вегетационного периода – активного роста и развития, вносить соленую воду 3 раза. Впервые следует удобрить свеклу, когда появились первые листья.



Полив свеклы / Фото "Дачный Диапазон"

Второй раз свеклу нужно полить, когда сформировался плод и листья сверху на поверхности.

И, наконец, третий раз свеклу поливают через 2 недели после второй подкормки. Это нужно сделать за несколько недель до уборки плодов.