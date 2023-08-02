Якщо правильно підгодовувати малину, то можна збирати урожай не лише влітку, але й восени. Лише треба дізнатися про правильне підживлення, завдяки якому можна досягнути такого результату.

До теми Малини буде дуже багато: чим підгодувати ягоду

Найкращі добрива для підгодівлі малини

Садівники поділились, що в осінній період можна збирати ще кращі плоди, ніж улітку, бо стає холодніше, тому меншає кількість шкідників.

Коли ви садите рослину, треба внести деякі речовини. Йдеться про 200 грамів суперфосфату, 60-80 грамів калію або деревного попелу. Можна додати ще й перегній в посадкову ямку.



Суперфосфат / Фото Istockphoto

Фахівці стверджують, що така підгодівля – дуже потужна, і після неї не доведеться підживлювати кущі малини щонайменше 2 роки. Тоді як азотні речовини треба вносити аж

на третій рік вирощування.

Важливо пам'ятати про полив малини. Оптимально це робити хоча б 1 раз на 3 дні. Вносимо воду таким чином, аби земля стала мокрою на 30-40 сантиметрів углиб.

А от навесні малину варто обрізати під пень. Тоді сформуються молоді паростки та збір плодів буде з вересня до жовтня. Якщо залишити навіть малі пагони, урожай можна буде збирати вже у червні.

Також можете удобрювати кущі малини такою речовиною, як попіл. Для розчину візьміть 250 грамів попелу та розведіть її у відрі води. Коли процідили, можете поливати малину під корінь. Добриво вносимо максимум 3-4 рази у місяць.



Попіл / Фото Klioma-service

Не варто забувати про такий ефективний засіб як дріжджі. Коли вони опиняються у ґрунті, то стають якісною підгодівлею для ягоди. Достатньо взяти 10 грамів сухих дріжджів, 3 столових ложки цукру. Хай бродить 2 години. Тоді розводимо у пропорції: 1 частина настою на 5 частин води. Готово.



Дріжджі / Фото Cook