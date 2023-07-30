Малина дуже добре реагує на добрива. Не треба про них забувати. Це можна робити як під час цвітіння, так і під час плодоношення. 24 Канал підготував перелік найефективніших засобів для підживлення малини.

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Добрива для малини

Коров'ячий чи кінський гній – ідеальні речовини для малини. Налийте одну з них у посудину на 1/3, заповнивши решту водою. Прикрийте чимось та покладіть їх на бродіння там, де тепло. Ретельно перемішуйте. За тиждень розведіть з водою у співвідношенні 1:10. Схема така: 1 відро суміші на 1 квадратний метр.



Кінський гній / Фото "Вдячний дачник"

Мінеральні добрива теж гарно працюють. Оптимально взяти аміачну селітру. Для приготування слід взяти 3 грами на 15 літрів води. Перед застосуванням варто розпушити ґрунт. Таку дозу вносять на 1 квадратний метр.



Аміачна селітра / Фото Uapg.ua

У такому випадку знадобиться й курячий послід. Додайте його трохи на дно відра й наповніть водою. Хай стоїть в теплому місці 5 діб. Тоді розведіть чистою водою у пропорції 1:20. Поливайте малинові кущі послідом під корінь.



Курячий послід / Фото "Сільське господарство"

З трави часто готують добрива, і вони не менш корисні, ніж інші. Нарвіть бур'янів на грядці та дрібно їх поріжте. Хорошим варіантом буде кропива. Закиньте у посудину зелень десь на четверту частину, а решта – водою. Хай настоюється 10 днів. Пізніше настій треба знову розвести водою у пропорції 1:4. Використовуємо суто під корінь.



Кропива / Фото "Яблуком"

Дріжджі – як завжди універсальний засіб для багатьох рослин, у тому числі й для малини. Пропонуємо простий рецепт: 100 грамів речовини розводимо в 10-літровому відрі води. Ця чудова підгодівля покращує цвітіння та збільшує врожай.



Дріжджі / Фото Кондитерська "2 зайці"