Має потужну дію: навіщо класти лавровий лист у горщики з квітами

Лавровий лист часто використовують на кухні, бо він покращує смак страв. Така пряність знадобиться й у квітникарстві. Для покращення стану рослин, його можна покласти у горщик з квітами.

Лавровий лист дуже часто використовують у кулінарії. Воно може стати гарним засобом й у садівництві. Зокрема, його можна покласти у горщик з квітами. Навіщо та як це правильно робити – розкаже 24 Канал.

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Навіщо використовувати лавровий лист у квітникарстві

Лавровий лист містить чимало калію, магнію, кальцію, фосфору та заліза. Усі ці речовини добре впливають на рослини. Вони мають надзвичайний стимуляційний вплив на квіти. Водночас використання лаврового листка дає помітний результат. Втім, найбільшою перевагою лаврового листа для кімнатних рослин – це мурашина та оцтова кислота у їх складі.

Лавровий лист є гарним помічником у боротьбі зі шкідниками. Він має такий аромат, який може злякати деяких комах, таких як міль та мухи.



Лавровий лист / Фото Газета "Затишок"

Зниження вологості ґрунту . Лавровий лист може знизити вологість ґрунту, а це корисно для рослин, які потребують менше вологи. Йдеться про кактуси або сукуленти.

. Лавровий лист може знизити вологість ґрунту, а це корисно для рослин, які потребують менше вологи. Йдеться про кактуси або сукуленти. Приємним бонусом є те, що лавровий лист стимулює ріст рослин. У своєму складі він містить ефірні олії, які можуть покращувати ріст рослин.



Лаврове листя / Фото Корупція-маркет

Освіження повітря . Аромат листка може допоможе покращити повітря навколо рослин та зменшити неприємні запахи.

. Аромат листка може допоможе покращити повітря навколо рослин та зменшити неприємні запахи. Декоративний ефект. Лавровий лист може бути красивою додатковою прикрасою для горщиків з квітами, особливо якщо ви використовуєте сушені листки.

Засіб для удобрення рослин

Для приготування розчину для кімнатних рослин треба взяти 4 лаврових листки та 1 літр гарячої води. Листя потрібно залити кип'ятком. Суміш радять помістити у банку з кришкою, аби ефірні олії залишалися всередині.



Лаврове листя у банці / Фото Сім'я

Настій тримаємо близько 3-4 години. Варто почекати, щоб він охолонув до кімнатної температури. Згодом поливаємо рослини під корінь чи обприскуємо з розпилювача. Такий засіб можна застосовувати не частіше 1 разу на місяць. Після нього квіти будуть набагато швидше та рясніше рости.