Натирає взуття влітку: 5 способів, як цього уникнути
5 липня 2023, 16:04Читать новость на русском
Влітку поширеною проблемою є те, що ноги потіють, і взуття починає натирати. Утворюються мозолі, що приносить дискомфорт і неприємні відчуття.
Натирання взуття влітку – не рідкісна ситуація, яка може торкнутися будь-кого. І потім загоювати рани важче, ніж одразу запобігти мозолям. Як зробити так, щоб взуття не натирало – підкаже 24 Канал.
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Лайфхаки, щоб не натирали ноги
- Обирайте правильне взуття. Босоніжки чи сандалі з ремінцями, шнурками або липучками можна зафіксувати на нозі, що запобігатиме натиранню.
- Чи то для відкритого, чи для закритого взуття підійде дитяча присипка. Перед тим, як кудись йти посипте на ноги та взувайтеся. Так, не буде утворюватись мозолів.
Дитяча присипка / Фото Tabletki.ua
- Простий спосіб, який допоможе впоратись із цією проблемою – звичайний дезодорант. Нанесіть його на чисту суху шкіру ніг. Зверніть увагу на ті місця, де переважно босоніжки, туфлі чи балетки натирають.
- Дуже ефективно скористатися додатковими вставками або підкладками з гелевих або силіконових матеріалів допоможуть зменшити тертя.
Силіконові вставки / Фото "Розетка"
- Спробуйте підсилити ковзання, щоб взуття менше натирало ноги. Використовуйте крем для ніг: розподіліть його по всій нозі та особливо в тих місцях, де відбувається найбільше натирання.