Натирає взуття влітку: 5 способів, як цього уникнути

Влітку поширеною проблемою є те, що ноги потіють, і взуття починає натирати. Утворюються мозолі, що приносить дискомфорт і неприємні відчуття.

Натирання взуття влітку – не рідкісна ситуація, яка може торкнутися будь-кого. І потім загоювати рани важче, ніж одразу запобігти мозолям. Як зробити так, щоб взуття не натирало – підкаже 24 Канал.

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Лайфхаки, щоб не натирали ноги

Обирайте правильне взуття. Босоніжки чи сандалі з ремінцями, шнурками або липучками можна зафіксувати на нозі, що запобігатиме натиранню.



Зручні сандалі / Фото Bigl.ua

Чи то для відкритого, чи для закритого взуття підійде дитяча присипка. Перед тим, як кудись йти посипте на ноги та взувайтеся. Так, не буде утворюватись мозолів.



Дитяча присипка / Фото Tabletki.ua

Простий спосіб, який допоможе впоратись із цією проблемою – звичайний дезодорант . Нанесіть його на чисту суху шкіру ніг. Зверніть увагу на ті місця, де переважно босоніжки, туфлі чи балетки натирають.

. Нанесіть його на чисту суху шкіру ніг. Зверніть увагу на ті місця, де переважно босоніжки, туфлі чи балетки натирають. Дуже ефективно скористатися додатковими вставками або підкладками з гелевих або силіконових матеріалів допоможуть зменшити тертя.



Силіконові вставки / Фото "Розетка"