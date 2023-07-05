Натирание обуви летом – не редкая ситуация, которая может затронуть кого угодно. И потом залечивать раны труднее, чем сразу предотвратить мозоли. Как сделать так, чтобы обувь не натирала – подскажет 24 Канал.

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Лайфхаки, чтобы не натирали ноги

Выбирайте правильную обувь. Босоножки или сандалии с ремешками, шнурками или липучками можно зафиксировать на ноге, предотвращающей натирку.



Удобные сандалии / Фото Bigl.ua

То ли для открытой, то ли для закрытой обуви подойдет детская присыпка. Перед тем, как куда-то идти, посыпьте на ноги и обувайтесь. Так не будут образовываться мозоли.



Детская присыпка / Фото Tabletki.ua

Простой способ, чтобы помочь справиться с этой проблемой – обычный дезодорант . Нанесите его на сухую чистую кожу ног. Обратите внимание на места, где преимущественно босоножки, туфли или балетки натирают.

. Нанесите его на сухую чистую кожу ног. Обратите внимание на места, где преимущественно босоножки, туфли или балетки натирают. Очень эффективно воспользоваться дополнительными вставками или подложками из гелевых или силиконовых материалов. Они помогут уменьшить трение.



Силиконовые вставки / Фото "Розетка"