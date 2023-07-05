Натирание обуви летом – не редкая ситуация, которая может затронуть кого угодно. И потом залечивать раны труднее, чем сразу предотвратить мозоли. Как сделать так, чтобы обувь не натирала – подскажет 24 Канал.

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Лайфхаки, чтобы не натирали ноги

  • Выбирайте правильную обувь. Босоножки или сандалии с ремешками, шнурками или липучками можно зафиксировать на ноге, предотвращающей натирку.


Удобные сандалии / Фото Bigl.ua

  • То ли для открытой, то ли для закрытой обуви подойдет детская присыпка. Перед тем, как куда-то идти, посыпьте на ноги и обувайтесь. Так не будут образовываться мозоли.


Детская присыпка / Фото Tabletki.ua

  • Простой способ, чтобы помочь справиться с этой проблемой – обычный дезодорант. Нанесите его на сухую чистую кожу ног. Обратите внимание на места, где преимущественно босоножки, туфли или балетки натирают.
  • Очень эффективно воспользоваться дополнительными вставками или подложками из гелевых или силиконовых материалов. Они помогут уменьшить трение.


Силиконовые вставки / Фото "Розетка"

  • Попытайтесь усилить скольжение, чтобы обувь меньше натирала ноги. Используйте крем для ног: распределите его по всей ноге и особенно в тех местах, где происходит наибольшее натирание.