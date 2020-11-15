Українська психологиня Наталя Холоденко розповіла про Юрія Ткача та Катерину Кухар. Зіркові колеги стали хрешеними батьками її донечки Вів'єн. Вони рідко бачаться з похресницею через насичений графік.

Відома українська психологиня Наталя Холоденко дала інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя". Зірка розповіла про те, як часто бачаться її зіркові куми Юрій Ткач та Катерина Кухар з донечкою Вів'єн, а також розсекретиласвоє нове хобі.

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Які Юрій Ткач та Катерина Кухар хрещені батьки

Катя Осадча зауважила, що зіркові колеги нечасто бувають хорошими хрещеними батьками через свій щільний графік, постійні зйомки та інші справи. Наталя Холоденко у відповідь зазначила, що й Вів'єн має свій режим.

Вони бачать її не дуже часто, але насправді вона ще дуже маленька, тому я і не дуже стимулюю ці зустрічі, бо є в неї режим, графік,

– розповіла Наталя Холоденко.

Психологиня також додала, що вони однаково передають похресниці вітання. До того ж, зіркові куми мають свою групу у вайбері, де Наталя ділиться світлинами з донечкою, показує, чим новим вона займається, або ж демонструє кадри з різних свят, тому хрещені батьки завжди залишаються в курсі подій.

Нове хобі Наталі Холоденко

Ідею їй підкинула співачка Камалія, запропонувавши придбати коня з благодійною метою. Наталя зважилась на це крок, бо мріяла про коня з дитинства, але через зайнятість не могла часто його бачити. Втім, мати таку тварину – недешеве задоволення, тож, за словами психологині, її здолала жадібність і вона почала займатися. А днями навіть впала з коня, коли освоювала галоп. Але зірка знала, що робити при падінні, тому розтягнула м'язи, але обійшлось без переломів.

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