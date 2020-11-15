Украинский психолог Наталья Холоденко рассказала о Юрии Ткаче и Екатерине Кухар. Звездные коллеги стали крестными родителями ее дочери Вивьен. Они редко видятся с крестницей из-за насыщенного графика.

Известная украинская психолог Наталья Холоденко дала интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь". Звезда рассказала о том, как часто видятся ее звездные кумовья Юрий Ткач и Екатерина Кухар с дочкой Вивьен, а также рассекретила свое новое хобби.

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Какие Юрий Ткач и Екатерина Повар крестные родители

Катя Осадчая отметила, что звездные коллеги нечасто бывают хорошими крестными родителями через свой плотный график, постоянные съемки и другие дела. Наталья Холоденко в ответ отметила, что и Вивьен имеет свой режим.

Они видят ее не очень часто, но на самом деле она еще очень маленькая, поэтому я и не очень стимулирую эти встречи, потому что у нее режим, график,

– рассказала Наталья Холоденко.

Психолог также добавила, что они все равно передают крестнице приветствия. К тому же, звездные кумовья имеют свою группу в вайбере, где Наталья делится фотографиями с дочкой, показывает, чем она занимается, или же демонстрирует кадры с разных праздников, поэтому крестные родители всегда остаются в курсе событий.

Новое хобби Натальи Холоденко

Идею ей подкинула певица Камалия, предложив приобрести лошадь с благотворительной целью. Наталья решилась на это шаг, потому что мечтала о лошади с детства, но из-за занятости не могла часто ее видеть. Впрочем, иметь такое животное – недешевое удовольствие, поэтому, по словам психолога, ее одолела жадность и она начала заниматься. А на днях даже упала с лошади, когда осваивала галоп. Но звезда знала, что делать при падении, она растянула мышцы, но все обошлось без переломов.

Смотреть интервью Натальи Холоденко "Светской жизни" онлайн: