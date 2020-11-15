Популярный украинский артист Монатик уже давно сотрудничает с молодыми девушками Lida Lee и NiNO, а недавно спел с ними в трио. Мужчина признался, ревнует ли его жена Ирина к подопечным.

На днях Монатик дал небольшое интервью на шоу "Светская жизнь с Катей Осадчей". Вместе с ним прибыли и его подопечные – Lida Lee и NiNO. Мультиартист рассказал о том, как работал во время пандемии и рассекретил вопрос ревности в его семье.

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Работа во время карантина и трио с подопечными

Во время начала пандемии коронавируса Монатик не расслабился, а работал, как и всегда. Хоть и признался, что 2020 год – сверхсложный. Он добавил, что не побоялся вкладывать средства для развития его фавориток. Ведь видит в них большие таланты и именно поэтому набрался смелости.

Вкладываю душу и инвестиции. Но это не главное. Когда, как не в кризисные времена начинать что-то новое и для себя, и для других людей, которые того стоят,

– рассказал Монатик.

Отметим, что 26-летняя Lida Lee участвовала в "Голосе страны" и даже стала финалисткой. А на 10 лет младшая NiNO была в команде звездного тренера в детском проекте "Голоса". Монатик согласился, что брать несовершеннолетнюю девушку под свою опеку – рискованно. Но все происходит после того, как все вопросы согласуются с мамой молодой певицы.

"К рискам мне не привыкать. Если родители разрешают, то для меня главное, чтобы ребенок развивался. Ведь мы видим путь Тимберлейка, Бейонсе, они начинали гораздо раньше. NiNO еще немного даже поздно начала, обо мне то вообще нечего говорить", – заявил мультиартист.

Ревнует ли жена Монатика к подопечным

Катя Осадчая отметила, что девушки – молодые, горячие и юные, поэтому может возникать ревность со стороны жены Монатика – Ирины. Но певец признался, что счастливые супруги не должны тратить на это время.

Счастливые отношения в принципе не имеют на это ни времени, ни причин. Мы все проходим вместе с самого начала до сегодня. Так оно происходит, даже и по отношению к девушкам и к их карьере,

– рассказал певец.

Смотреть интервью Монатика "Светской жизни" онлайн: