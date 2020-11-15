Популярний український артист Монатік вже давно співпрацює з молодими дівчатами Lida Lee і NiNO, а нещодавно заспівав з ними в тріо. Чоловік зізнався, чи ревнує його дружина Ірина до підопічних.

Днями Монатік дав невелике інтерв'ю на шоу "Світське життя з Катею Осадчою". Разом з ним прибули і його підопічні – Lida Lee і NiNO. Мультиартист розповів про те, як працював під час пандемії та розсекретив питання ревнощів у його родині.

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Робота під час карантину та тріо з підопічними

Під час початку пандемії коронавірусу Монатік не розслабився, а працював, як і завжди. Хоч і зізнався, що 2020 рік – надскладний. Він додав, що не побоявся вкладати кошти для розвитку його фавориток. Адже бачить в них великі таланти і саме тому набрався сміливості.

Вкладаю душу та інвестиції. Але це не головне. Коли, як не в кризові часи починати щось нове і для себе, і для інших людей, які того варті, – розповів Монатік.

Зазначимо, що 26-річна Lida Lee брала участь в "Голосі країни" та навіть стала фіналісткою. Натомість на 10 років молодша NiNO була в команді зіркового тренера в дитячому проєкті "Голосу". Монатік погодився, що брати неповнолітню дівчину під свою опіку – ризиковано. Але все відбувається після того, як всі питання узгодяться з мамою молодої співачки.

"До ризиків мені не звикати. Якщо батьки дозволяють, то для мене головне, щоб дитина розвивалася. Адже ми бачимо шлях Тімберлейка, Бейонсе, вони починали набагато раніше. NiNO ще трішки навіть пізно почала, про мене то взагалі годі говорити", – заявив мультиартист.

Чи ревнує дружина Монатіка до підопічних

Катя Осадча ствердила, що дівчата – молоді, гарячі та юні, тому можуть виникати ревнощі з боку дружини Монатіка – Ірини. Але співак зізнався, що щасливе подружжя не має витрачати на це час.

Щасливі стосунки в принципі не мають на це ані часу, ані причин. Ми все проходимо разом від самого початку до сьогодні. Так воно відбувається, навіть і по відношенню до дівчат і до їхньої кар’єри,

– розповів співак.

Дивитись інтерв'ю Монатіка "Світському життю" онлайн: