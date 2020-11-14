Популярна українська співачка Тіна Кароль відверто розповіла про один з виступів "Кварталу 95". Вона зізналась, що це було та чому саме виступ образив артистку.

Українська артистка взяла участь в програмі "Життя великих людей" та дала інтерв'ю. Зірка розповіла про момент, коли один з номерів "Кварталу 95" образив її. Ролик опублікували на офіційному ютуб-каналі програми.

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Так, "95 квартал" свого часу жартував і про популярну співачку Тіну Кароль. Знаменитість розповіла про те, що їхній номер-пародія про відому пісню "Ноченька" не образив її, але зробив артистці неприємно.

В них була сценка про пісню "Ноченька". В той момент я не те, щоб образилась, але було неприємно. Хоча нічого такого там не було,

– зізналась Тіна Кароль.

Співачка зазначила, що хлопці з "Кварталу" згодом сказали їй: "Тіно, ми нічого такого не мали на увазі". Втім, Тіна Кароль додала, що з часом вона навчилась сприймати все набагато легше.

Дивитись інтерв'ю Тіни Кароль на програмі "ЖВЛ":