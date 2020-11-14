Популярная украинская певица Тина Кароль откровенно рассказала об одном из выступлений "Квартала 95". Она призналась, что это было и почему именно выступление оскорбило артистку.

Украинская артистка приняла участие в программе "Жизнь великих людей" и дала интервью. Звезда рассказала о моменте, когда один из номеров "Квартала 95" оскорбил ее. Ролик опубликовали на официальном ютуб-канале программы.

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Да, "95 квартал" в свое время шутил и о популярной певице Тине Кароль. Знаменитость рассказала о том, что их номер-пародия о известную песню "Ноченька" не обидел ее, но сделал артистке неприятно.

В них была сценка о песне "Ноченька". В тот момент я не то, чтобы обиделась, но было неприятно. Хотя ничего такого там не было,

– призналась Тина Кароль.

Певица отметила, что ребята из "Квартала" позже сказали ей: "Тина, мы ничего такого не имели в виду". Впрочем, Тина Кароль добавила, что со временем она научилась воспринимать все намного легче.

Смотреть интервью Тины Кароль на программе "ЖЗЛ":