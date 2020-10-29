Українська актриса Наталя Денисенко отримала роль у новому серіалі "З ким поведешся". Наразі на Київщині тривають зйомки, а кінозірка поділилась першими кадрами в образі нареченої.

Нові фото Наталі Денисенко

Перші кадри з'явились на інстаграм-сторінці актриси. Наталя Денисенко показала розкішне фото з примірки весільних суконь. Перед камерою вона постала у білосніжному вбранні без бретельок та з вишивкою на талії, яке, ймовірно, можна буде побачити у серіалі "З ким поведешся".

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Обожнюю бути нареченою, зніматись у весільних сукнях (хоч це і незручно), кружляти в цій красі. Ну яке ж це задоволення для дівчаток! – написала із захватом Наталія Денисенко.

Актриса зізналась, що за роки роботи в кіноіндустрії приміряла не одну весільну сукню на знімальному майданчику. Однак завжди цей образ викликає в Наталі Денисенко захват, тому вона не відмовилась би ще раз перевтілитись в наречену.

"Не можу навіть порахувати, скільки кіношних весільних суконь я приміряла. І в житті у мене було 3 весільних вбрання, але я не хочу зупинятися! Так, мрію ще про весілля, про нову красиву сукню. Хто з жінок не мріє повторити знову образ нареченої?" – додала вона.

Відомо, що з актором Андрієм Федінчиком Наталя Денисенко одружилась у квітні 2017 року. Зіркова пара влаштувала церемонію на Мальдівах.



Наталя Денисенко і Андрій Федінчик на весіллі / Фото TV.Ua

Серіал "З ким поведешся": сюжет

"З ким поведешся" – це 16-серійна драма, яка вийде на екрани у 2021 році. У центрі подій опиниться багатійка Марина Майорова, яка переживає нелегкий період. Чоловік 35-річної жінки покинув її заради коханки та подав на розлучення. У хвилі самотності Марина запрошує до свого помешкання буфетницю Галю, яка оселиться в елітній квартирі на деякий час. І нові подруги точно не будуть нудьгувати, а наповнять свої будні кумедними пригодами і романтичними перипетіями.

Головні актори серіалу "З ким поведешся":