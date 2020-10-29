Украинская актриса Наталья Денисенко получила роль в новом сериале "С кем поведешься". Сейчас на Киевщине продолжаются съемки, а кинозвезда поделилась первыми кадрами в образе невесты.

Новые фото Натальи Денисенко

Первые кадры появились на инстаграм-странице актрисы. Наталья Денисенко показала роскошное фото из примерки свадебных платьев. Перед камерой она предстала в белоснежном наряде без бретелек и с вышивкой на талии, который, вероятно, можно будет увидеть в сериале "С кем поведешься".

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Обожаю быть невестой, сниматься в свадебных платьях (хоть это и неудобно), кружиться в этой красоте. Ну какое же это удовольствие для девочек!

– написала с восторгом Наталья Денисенко.

Актриса призналась, что за годы работы в киноиндустрии примерила не одно свадебное платье на съемочной площадке. Однако всегда этот образ вызывает у Натальи Денисенко восторг, поэтому она не отказалась бы еще раз перевоплотиться в невесту.

"Не могу даже посчитать, сколько киношных свадебных платьев я примерила. И в жизни у меня было 3 свадебных наряда, но я не хочу останавливаться! Так, мечтаю еще о свадьбе, о новом красивом платье. Кто из женщин не мечтает повторить снова образ невесты?" – добавила она.

Известно, что за актера Андрея Фединчика Наталья Денисенко вышла замуж в апреле 2017 года. Звездная пара устроила церемонию на Мальдивах.



Наталья Денисенко и Андрей Фединчик на свадьбе / Фото TV.Ua

Сериал "С кем поведешься": сюжет

"С кем поведешься" – это 16-серийная драма, которая выйдет на экраны в 2021 году. В центре событий окажется богачка Марина Майорова, переживающая нелегкий период. Муж 35-летней женщины покинул ее ради любовницы и подал на развод. В волне одиночества Марина приглашает в свой дом буфетчицу Галю, которая поселится в элитной квартире на некоторое время. И новые подруги точно не будут скучать, а наполнят свои будни забавными приключениями и романтическими перипетиями.

Главные актеры сериала "С кем поведешься":