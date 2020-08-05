Відома голлівудська акторка Наталі Портман вчора, 4 серпня, відсвяткувала річницю весілля із хореографом Бенджаміном Мільп'є. Закохані обмінялися обітницями вісім років тому. З цієї нагоди знаменитість поділилася архівним фото.

Романтичний знімок зірка поширила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона потішила фанатів щасливим моментом з особистого життя, коли стала дружиною. Чуттєвий кадр менш, ніж за добу вподобали майже 400 тисяч разів.

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Зіркові весілля – одні із найбільш популярних подій у шоу-бізнесі. Їх активно обговорюють та з нетерпінням чекають подробиць. Так, у 2012 році знаменною подією у публічному світі стала церемонія вінчання Наталі Портман та Бенджаміна Мільп'є.

8 років тому вони сказали один одному "так" та обмінялися обітницями. У своєму профілі акторка опублікувала архівну фотографію, на якій зображена разом із коханим. Пара у весільних вбраннях танцює і з ніжністю дивиться один одному в очі.

"Досі мій улюблений партнер в танцях", – чуттєво написала в дописі Наталі.

Романтичний кадр швидко розлетівся мережею. У коментарях прихильники зіркового подружжя залишають слова привітання: "Чудова пара", "Ви такі красиві", "З річницею вас!".