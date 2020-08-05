Известная голливудская актриса Натали Портман вчера, 4 августа, отпраздновала годовщину свадьбы с хореографом Бенджамином Мильпье. Влюбленные обменялись обетами восемь лет назад. По этому случаю знаменитость поделилась архивным фото.

Романтический снимок звезда обнародовала на личной странице в инстаграме. Она порадовала фанатов счастливым моментом из личной жизни, когда стала женой. Чувственный кадр менее, чем за сутки лайкнули почти 400 тысяч раз.

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Звездные свадьбы – одни из самых популярных событий в шоу-бизнесе. Их активно обсуждают и с нетерпением ждут подробностей. Так, в 2012 году знаменательным событием в публичном мире стала церемония венчания Натали Портман и Бенджамина Мильпье.

8 лет назад они сказали друг другу "да" и обменялись обетами. В своем профиле актриса опубликовала архивную фотографию, на которой изображена вместе с любимым. Пара в свадебных нарядах танцует и с нежностью смотрит друг другу в глаза.

"До сих пор мой любимый партнер в танцах", – чувственно написала в заметке Натали.

Романтический кадр быстро разлетелся по сети. В комментариях поклонники звездных супругов оставляют слова поздравления: "Замечательная пара", "Вы такие красивые" , "С годовщиной вас!".